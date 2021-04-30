Общество
45 минут назад
Глава администрации покупает иномарку за 3 млн рублей с разрешения Минпромторга
Ведомство выдало руководителю специальный документ, дающий право на приобретение неотечественного автомобиля.
МКУ «Центр бухгалтерского учета и муниципальных закупок» Добровского района в интересах местной администрации проводит тендер на покупку легкового автомобиля. За легковушку 2021 года выпуска готовы заплатить до 2 974 666 рублей из бюджета Добровского района.
В документации к тендеру есть не только технические характеристики планируемой покупки, но и сопроводительное письмо из Министерства промышленности и торговли России. В феврале 2021 года ведомство по обращению главы Добровского района дало разрешение на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. В документах прописано, что главе администрации разрешено купить Toyota Camry Executive Safety с салоном из черной кожи за счет средств бюджета. В письме оговорена и максимальная стоимость автомобиля. Она аналогична той, на которую объявлена закупка.
Toyota Camry Executive Safety — седан бизнес-класса. Автомобиль отличают повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал, ручки дверей с хромированной накладкой, отделка руля и рычага КПП кожей, кожаный салон, конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи, наличие устройства вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс», 4 камеры панорамного обзора, коленная подушка безопасности водителя, ионизатор воздуха Nano-e.
Напомним, ранее аналогичный автомобиль планировала купить администрация Усманского района, но закупку отменили после прокурорской проверки.
Тендер на иномарку для администрации Добровского района запланирован на 14 мая. Автомобиль должны пригнать к порогу заказчика до 31 июля.
Фото: mds.yandex.net
В документации к тендеру есть не только технические характеристики планируемой покупки, но и сопроводительное письмо из Министерства промышленности и торговли России. В феврале 2021 года ведомство по обращению главы Добровского района дало разрешение на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. В документах прописано, что главе администрации разрешено купить Toyota Camry Executive Safety с салоном из черной кожи за счет средств бюджета. В письме оговорена и максимальная стоимость автомобиля. Она аналогична той, на которую объявлена закупка.
Toyota Camry Executive Safety — седан бизнес-класса. Автомобиль отличают повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал, ручки дверей с хромированной накладкой, отделка руля и рычага КПП кожей, кожаный салон, конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи, наличие устройства вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс», 4 камеры панорамного обзора, коленная подушка безопасности водителя, ионизатор воздуха Nano-e.
Напомним, ранее аналогичный автомобиль планировала купить администрация Усманского района, но закупку отменили после прокурорской проверки.
Тендер на иномарку для администрации Добровского района запланирован на 14 мая. Автомобиль должны пригнать к порогу заказчика до 31 июля.
Фото: mds.yandex.net
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