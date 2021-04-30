Общество

45 минут назад

Глава администрации покупает иномарку за 3 млн рублей с разрешения Минпромторга

16 1334
#тендер #иномарка
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Глава администрации покупает иномарку за 3 млн рублей с разрешения Минпромторга

Ведомство выдало руководителю специальный документ, дающий право на приобретение неотечественного автомобиля.

МКУ «Центр бухгалтерского учета и муниципальных закупок» Добровского района в интересах местной администрации проводит тендер на покупку легкового автомобиля. За легковушку 2021 года выпуска готовы заплатить до 2 974 666 рублей из бюджета Добровского района.

В документации к тендеру есть не только технические характеристики планируемой покупки, но и сопроводительное письмо из Министерства промышленности и торговли России. В феврале 2021 года ведомство по обращению главы Добровского района дало разрешение на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. В документах прописано, что главе администрации разрешено купить Toyota Camry Executive Safety с салоном из черной кожи за счет средств бюджета. В письме оговорена и максимальная стоимость автомобиля. Она аналогична той, на которую объявлена закупка.

Toyota Camry Executive Safety — седан бизнес-класса. Автомобиль отличают повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал, ручки дверей с хромированной накладкой, отделка руля и рычага КПП кожей, кожаный салон, конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи, наличие устройства вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс», 4 камеры панорамного обзора, коленная подушка безопасности водителя, ионизатор воздуха Nano-e.

Напомним, ранее аналогичный автомобиль планировала купить администрация Усманского района, но закупку отменили после прокурорской проверки.

Тендер на иномарку для администрации Добровского района запланирован на 14 мая. Автомобиль должны пригнать к порогу заказчика до 31 июля.

Фото: mds.yandex.net
16 1334
#тендер #иномарка
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Комментарии (16)

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Липчанин

3 минуты назад
Денег нет, но Вы держитесь
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Ольга

8 минут назад
Для главы района уазик ну или нива , куда на такой машине по районам кататься ???
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Андрей

12 минут назад
Самое время...пандемия закончилась, тамографы и маски уже не нужны... а вот без КАМРИ в Добром никак....без врача можно а без машины нет...ЭТО РЫВОК
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Налогоплательщик

16 минут назад
Ока в самый раз
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Гражданка

18 минут назад
А что, собственно, за острая жизненная нужда? Главы как помешались на этих Камри. Может там спор какой был, типо на слабо купить в обход запретов? Какой-то цирк!.
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Марина

19 минут назад
Велосипед ему,самое то.По полям ездить и за хозяйством смотреть .
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Побирушки

22 минуты назад
С телевизора просят деньги на лечение детей.Позор.
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Добровский

25 минут назад
Рено дастор (федю) пусть покупают это в самай раз для этого района.
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пенсионер

26 минут назад
безобразие продолжается, совесть у этого главы есть, за какие такие заслуги перед отечеством и районом он собирается кататься на дорогущей иномарке, для служебной машины вполне достаточно гранты или нивы, зачем злить нищий народ
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006

28 минут назад
По доброму не проехать не пройти все в песке и грязи да ещё площадь разворотили а они камрюху покупают смеххх
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