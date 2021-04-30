Общество

46 минут назад

Прокурор области потребовал от руководителя фирмы «Строймастер» устранить нарушения

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#прокуратура #долгострой
Прокурор области потребовал от руководителя фирмы «Строймастер» устранить нарушения

В областной прокуратуре сегодня обсудили  защиту прав дольщиков проблемных многоэтажек.

Особо на заседании рассмотрели ситуацию по дому №24 на улице Ударников. GOROD48 сообщал о скандале с этим долгостроем, когда горожанам сдали недоделанные квартиры. Руководителю ООО СЗ «Строймастер» прокурор области Геннадий Анисимов сегодня публично вручил представление с требованием устранить нарушения жилищных прав граждан.

Предостережение о недопустимости нарушений сроков при сдаче объекта участниками долевого строительства получил исполнительный директор ООО «Глобус Групп». Эта фирма должна в 4-м квартале сдать многоэтажку в микрорайоне «Елецкий», по подсчетам прокуроров, пока строители отстают от графика на три месяца.

Сейчас в регионе осталось восемь проблемных многоэтажек, по которым восстановления своих жилищных прав ожидают 1 223 человека, в том числе 128 граждан, купивших квартиры в самом известном долгострое на улице 50 лет НЛМК. Сегодня было заявлено, что семь проблемных домов планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.

 — Вместе с тем вызывают обеспокоенность возможные риски несоблюдения установленных сроков сдачи некоторых многоквартирных домов, а также наличие проблем выверенного определения компенсационных земельных участков, на которые претендуют застройщики, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуроры совместно с налоговиками и чиновниками во время проверок, связанных с долгостроями, пресекли 20 случаев нарушения законности. В адрес руководителей восьми застройщиков внесены представления, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц, один руководитель организации предостережен о недопустимости нарушения закона.
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#прокуратура #долгострой

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