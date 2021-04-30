Происшествия

сегодня, 08:34

Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 апреля в Липецком районе на трассе Липецк – Хлевное столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 46-летнего водителя и «ВАЗ-2101» 47-летнего водителя. В аварии получила травмы 38-летняя пассажирка «ВАЗа» – ее доставили в больницу. 

В Лебедяни на улице Карла Маркса 23-летний мотоциклист сбил на пешеходном переходе 40-летнюю женщину. Пострадавшую госпиталитзировали.

29 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4440 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3988 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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