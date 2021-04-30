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сегодня, 10:19

Липецк украсят 550 праздничных флагов

12 338
#Первомай #флаги
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Липецк украсят 550 праздничных флагов

Их монтаж планируют завершить до 1 мая.

В городе начался монтаж праздничного убранства ко Дню Победы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, белые и красные флаги уже установлены на большинстве запланированных площадок. Их монтаж завершится сегодня, 30 мая. Сейчас рабочие украшают Сокольский мост.

- Накануне 9 Мая флагами оформят липецкое Городище, пространство рядом с автовокзалом, Дворцом молодёжи «Октябрь», площади Героев, Плеханова, Театральная, Победы, Танкистов, а также мосты на Кольце трубного завода и Сокольский, - сообщили в городском центре рекламы. - Флаги отличаются по высоте – два и три метра, ширина одинаковая – 65 сантиметров. Устанавливаем их в специальные флажницы, которые уже разместили на городских территориях.

40 флагов решили установить возле Железнодорожного вокзала. Такое решение связано с приездом в Липецк Поезда Победы.

В преддверии майских праздников проведено техническое обслуживание светового оборудования, установленного на городских пространствах: там проверили работоспособность прожекторов на площадях Танкистов, Героев и Победы.
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#Первомай #флаги
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Комментарии (12)

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Родом из СССР

18 минут назад
Для дедов что фашиский флаг , что 3 цветная тряпка под которой воевали из РОА было одно и тоже....
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Все Путем

34 минуты назад
Фокс, .. белый флаг капитуляции, это * образа в программе вживления в сознание новых поколений "балаганного шоу" с вымарыванием коммунистической символики и презрению к прошлому своих отцов. с каждым годом доля красных флагов становится все меньше , а бессмысленной балаганной буржуйской пестроты все больше . для будущих поколений он не станет ничего не значащим красным флажком.на радость буржуи и бандерам недобитым с которыми воевал советский народ, который они не могли одолеть силой оружия, но всегда найдутся предатели, готовые открыть ворота крепости изнутри.
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Билли Кид

35 минут назад
Праздничный флаг только один. Красный, с серпом и молотом!
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убежденный коммунист

46 минут назад
Дмитрий, .. красные флаги закончатся когда буржуи и враги народа победят народ
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МестныйЯ

47 минут назад
Фокс, это новый Олимпийский флаг, под которым особо наглые российские спортсмены выступают за рубежом.
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Ха-ха

50 минут назад
За такую комбинацию флагов батька с нами перестанет дружить! Он посадил мужика, у которого на балконе стояла коробка от телека бело-красно-белая.
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Дмитрий

52 минуты назад
Никогда! Красные флаги не закончатся. Пока люди будут помнить Великую Победу!
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Всё Путем

53 минуты назад
Вот, уже небо в клеточку. Это прорыв!
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МестныйЯ

57 минут назад
Лавочница, когда ты заткнешься - так и сразу
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Фокс

сегодня, 10:31
Что означает белый флаг на площади Победы?
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