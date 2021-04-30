Общество
сегодня, 10:19
Липецк украсят 550 праздничных флагов
Их монтаж планируют завершить до 1 мая.
В городе начался монтаж праздничного убранства ко Дню Победы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, белые и красные флаги уже установлены на большинстве запланированных площадок. Их монтаж завершится сегодня, 30 мая. Сейчас рабочие украшают Сокольский мост.
- Накануне 9 Мая флагами оформят липецкое Городище, пространство рядом с автовокзалом, Дворцом молодёжи «Октябрь», площади Героев, Плеханова, Театральная, Победы, Танкистов, а также мосты на Кольце трубного завода и Сокольский, - сообщили в городском центре рекламы. - Флаги отличаются по высоте – два и три метра, ширина одинаковая – 65 сантиметров. Устанавливаем их в специальные флажницы, которые уже разместили на городских территориях.
40 флагов решили установить возле Железнодорожного вокзала. Такое решение связано с приездом в Липецк Поезда Победы.
В преддверии майских праздников проведено техническое обслуживание светового оборудования, установленного на городских пространствах: там проверили работоспособность прожекторов на площадях Танкистов, Героев и Победы.
- Накануне 9 Мая флагами оформят липецкое Городище, пространство рядом с автовокзалом, Дворцом молодёжи «Октябрь», площади Героев, Плеханова, Театральная, Победы, Танкистов, а также мосты на Кольце трубного завода и Сокольский, - сообщили в городском центре рекламы. - Флаги отличаются по высоте – два и три метра, ширина одинаковая – 65 сантиметров. Устанавливаем их в специальные флажницы, которые уже разместили на городских территориях.
40 флагов решили установить возле Железнодорожного вокзала. Такое решение связано с приездом в Липецк Поезда Победы.
В преддверии майских праздников проведено техническое обслуживание светового оборудования, установленного на городских пространствах: там проверили работоспособность прожекторов на площадях Танкистов, Героев и Победы.
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