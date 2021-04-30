Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов

В районе Опытной станции у школы №14 доделывают физкультурно-оздоровительный комплекс. Его возводят по двум контрактам. Работы по одному должны завершиться до 1 мая, по второму - до 30 сентября.

Сегодня рабочие благоустраивали территорию рядом с комплексом. Пока здесь еще лежит строительный мусор.Прораб фирмы, которая строит объект, Олег Пикунов провел небольшую экскурсию для GOROD48. Комплекс практически готов, осталось доделать бассейн. По словам Олега Пикунова на доведение чаши бассейна до готовности потребуется еще неделя.За право построить ФОК в начале года боролись сразу шесть компаний. Аукцион на подряд начался с суммы в 144 миллионов 970 тысяч и закончился суммой в 127 миллионов 573 тысяч.По первому контракту ФОК должны были построить не позднее 1 мая. Однако в начале апреля МКУ «Управление строительства города Липецка» проторговало еще один контракт на 16 миллионов 871 тысячу. В такую сумму обошлись строительно-монтажные и пусконаладочные работы.— Когда пересчитали смету, денег реально не хватило. Повышение цен. Никто же не учитывал, что материалы будут стоить в два раза дороже, чем изначально в контракте заложено, — пояснил Олег Пикунов. — Во втором контракте то, что не вошло в первый: желоба, ограждения по крыше, доделка бассейна, спортзала, укладка плитки, монтаж потолков и пожарной сигнализации. По большому счету, еще месяц и комплекс будет закончен.— ФОК в районе Опытной станции возводится в рамках двух муниципальных контрактов. Согласно первому, срок которого истекает 1 мая, все строительно-монтажные работы на объекте уже выполнены. Согласно второму, строители должны завершить ряд работ, в частности, установить потолочные светильники и выполнить озеленение прилегающей территории. Уже летом комплекс введут в эксплуатацию, — так пояснили степень готовности объекта в пресс-службе мэрии.На озеленение в первом контракте, кстати, заложено 332 тысячи 113 рублей.