Общество

38 минут назад

Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов

8 313
#спорткомплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов

В районе Опытной станции у школы №14 доделывают физкультурно-оздоровительный комплекс. Его возводят по двум контрактам. Работы по одному должны завершиться до 1 мая, по второму - до 30 сентября.

Сегодня рабочие благоустраивали территорию рядом с комплексом. Пока здесь еще лежит строительный мусор.






Прораб фирмы, которая строит объект, Олег Пикунов провел небольшую экскурсию для GOROD48. Комплекс практически готов, осталось доделать бассейн. По словам Олега Пикунова на доведение чаши бассейна до готовности потребуется еще неделя.



За право построить ФОК в начале года боролись сразу шесть компаний. Аукцион на подряд начался с суммы в 144 миллионов 970 тысяч и закончился суммой в 127 миллионов 573 тысяч.

По первому контракту ФОК должны были построить не позднее 1 мая. Однако в начале апреля МКУ «Управление строительства города Липецка» проторговало еще один контракт на 16 миллионов 871 тысячу. В такую сумму обошлись строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

— Когда пересчитали смету, денег реально не хватило. Повышение цен. Никто же не учитывал, что материалы будут стоить в два раза дороже, чем изначально в контракте заложено, — пояснил Олег Пикунов. — Во втором контракте то, что не вошло в первый: желоба, ограждения по крыше, доделка бассейна, спортзала, укладка плитки, монтаж потолков и пожарной сигнализации. По большому счету, еще месяц и комплекс будет закончен.



— ФОК в районе Опытной станции возводится в рамках двух муниципальных контрактов. Согласно первому, срок которого истекает 1 мая, все строительно-монтажные работы на объекте уже выполнены. Согласно второму, строители должны завершить ряд работ, в частности, установить потолочные светильники и выполнить озеленение прилегающей территории. Уже летом комплекс введут в эксплуатацию, — так пояснили степень готовности объекта в пресс-службе мэрии.

На озеленение в первом контракте, кстати, заложено 332 тысячи 113 рублей.


8 313
#спорткомплекс

Комментарии (8)

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Гость

4 минуты назад
Как для кого? А для богатеньких буратин, чьи домишки видны на каждой фотографии. У них же время дорого стоит.Всё должно быть рядышком.
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Митрич

6 минут назад
Чем больше существует современная назовем ее условно - демократия, тем больше понимаешь , насколько это убогая система в отличие от СССР.
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Митрич

9 минут назад
Опять ангар слепили. Неужели проектировщики не учились на архитекторов, не изучали элементарные вещи в архитектуре? Или там их и не было никаких архитекторов? "Я тебя слепила из того, что было..," :)
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Житель Опытной

16 минут назад
И для кого он будет работать?
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На откаты сколько ушло ?

20 минут назад
---Когда пересчитали смету, денег реально не хватило.----
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Варавва

20 минут назад
Билли Кид, в этой стране куда не плюнь, почти всегда и везде "почти"
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Артем

21 минуту назад
только теперь нет короткой дороги через школу к дому.
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Билли Кид

27 минут назад
Заголовок классный!!!
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