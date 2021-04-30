Происшествия

сегодня, 11:34

«Выскочили на встречную полосу и сбежали после ДТП»

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#ДТП
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Участники аварии на окраине Сселок ищут свидетелей столкновения. 

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29 апреля около 20.15 на выезде из села Сселки столкнулись «ГАЗель» и «ВАЗ-2109».

По словам участников происшествия со стороны водителя «ГАЗели», «девятка» вылетела на полосу встречного движения. Все, кто находился в легковом автомобиле, вышли из него, а потом уехали на автобусе «Липецк-Плеханово. «ГАЗель,с помощью которой целая семья получает средства на существование, получила критичные повреждения. 

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- Водитель автобуса рассказал инспекторам ДПС, на какой остановке высадил водителя и пассажиров «ВАЗа». Наряд доехал до остановки и обнаружил двух человек. Они выглядели пьяными, вели себя агрессивно и уверяли, что были пассажирами легкового автомобиля, а кто находился за рулем – не знают,- рассказала обратившаяся в редакцию GOROD48 жена водителя «ГАЗели».

Владельцы «ГАЗели» просят откликнуться водителей, которые обладают записями авторегистраторов с самой аварией, или автомобиля «ВАЗ-2109» до или сразу после столкновения. Телефон для связи: +7 (903) 031-56-61.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области факт скрытого ДТП подтвердили. По предварительной версии, за рулем «девятки» находился 21-летний водитель. Место его нахождения устанавливается.

- После подтверждения информации в отношении водителя будет оставлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП. Наказание за оставление места ДТП определит суд, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД.
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#ДТП
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Комментарии (7)

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Нонка

7 минут назад
Народец пошёл ушлый -не желают отвечать за содеянное ! Прикрывают друг дружку -оболтусы !
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123 таксист

19 минут назад
Гайцов на дорогах все меньше , а алкашни за рулем все больше, оптимизация ГИБДД, МВД, ПОжарной охраны , образования здравоохранения и т.д пожинайте плоды капитализма
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Для Водителю газели

38 минут назад
забирать.., продавать.. сам то пробовал так делать? Даже если б так возможно, ей цена битой max. 30 тыс.р. а ремонта под сотню..
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Кондратий

53 минуты назад
Пьяных за рулём всё больше и это результат бездумного/преступного сокращения сотрудников ДПС. Увеличивается количество смертельных ДТП. Гибнут молодые работоспособные люди. Трагедии в семье, дети сироты. Это бич современной России. Попался пьяным первый раз - 100 тыс.руб. штраф + лишение водительского удостоверения на 2 года (безальтернативно). Второй случай - лишение пожизненно + конфискация ТС вне зависимости от принадлежности (безальтернативно). Даже если ТС принадлежало какому-нибудь государственному или муниципальному учреждению. И дальше пусть руководитель, допустивший условия, при которых пьяные сотрудники садятся за руль, судится с виновником и каким-то образом получает деньги за конфискованное ТС или возмещает стоимость сам. И друзей согласных дать пьяному или наркоше свой автомобиль сразу резко поубавится.
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ССЁЛКИ

55 минут назад
Это у нас вечером почти всегда так.Возле поликлиники и на детской площадке или возле школы ,пьянные заезды,распитие и конечно кальян.
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Водителю газели

58 минут назад
Надо было забирать 9 ку за долги, продавать и восстанавливать свою на эти деньги. По другому с этими утырками нельзя поступать
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Гостья

сегодня, 12:03
Да когда же по дорогам не будут ездить эти мутанты. Ообкурятся, пьяные и за руль. Из-за них нормальным водителям терпеть их выходки надоело. Из-за них люди гибнут.
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