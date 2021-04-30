«Выскочили на встречную полосу и сбежали после ДТП»

Участники аварии на окраине Сселок ищут свидетелей столкновения.

29 апреля около 20.15 на выезде из села Сселки столкнулись «ГАЗель» и «ВАЗ-2109».По словам участников происшествия со стороны водителя «ГАЗели», «девятка» вылетела на полосу встречного движения. Все, кто находился в легковом автомобиле, вышли из него, а потом уехали на автобусе «Липецк-Плеханово. «ГАЗель,с помощью которой целая семья получает средства на существование, получила критичные повреждения.- Водитель автобуса рассказал инспекторам ДПС, на какой остановке высадил водителя и пассажиров «ВАЗа». Наряд доехал до остановки и обнаружил двух человек. Они выглядели пьяными, вели себя агрессивно и уверяли, что были пассажирами легкового автомобиля, а кто находился за рулем – не знают,- рассказала обратившаяся в редакцию GOROD48 жена водителя «ГАЗели».Владельцы «ГАЗели» просят откликнуться водителей, которые обладают записями авторегистраторов с самой аварией, или автомобиля «ВАЗ-2109» до или сразу после столкновения. Телефон для связи: +7 (903) 031-56-61.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области факт скрытого ДТП подтвердили. По предварительной версии, за рулем «девятки» находился 21-летний водитель. Место его нахождения устанавливается.- После подтверждения информации в отношении водителя будет оставлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП. Наказание за оставление места ДТП определит суд, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД.