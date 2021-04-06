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Липецкая вечЁрка: Брунцева надеется смягчить приговор, счета за тепло, которого не было и утки на площади Победы
Сегодня, 6 апреля, виновница пьяной аварии на улице Зеленой, в результате которой погиб 18-летний Александр Костин, Юлия Брунцева подала апелляционную жалобу на приговор суда, антимонопольщики потребовали от липецкого филиала «Квадры» вернуть горожанам деньги за тепло, которого те не получали, а на площади Победы обосновались утки.
Резонансное дело до сих пор будоражит липчан. При этом они высказывают прямо противоположные мнения.
— А мне вот кажется, что девочка осознала и раскаялась. Одна жизнь потеряна, зачем еще одну губить и так демографический кризис. Лучше не в колонию, а на поселение таких, и пусть там плодятся и размножаются, в Сибири, там аллергии нет, — написал Липчанин.
— Надо добавить года 4, — считает Житель.
И еще об одной громкое аварии. В отношении водителя уборочного автомобиля, который первого апреля насмерть задавил женщину, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Антимонопольная служба опротестовала счета, которые энергетики выставили жителям дома №9 по улице МПС за октябрь прошлого года, при том, что дом фактически не отапливался.
Антимонопольщики, потребовав вернуть излишне оплаченные суммы. В «Квадре» от комментариев отказались.
— Лучше купить свой дом и не платить за отопление «Квадре», — предложил кардинальное решение Гость.
— Когда же наведут порядок с этой компанией? Пора ее уже национализировать, — еще один способ решения проблемы от Ивана.
Весна наступила, утки прилетели. Причем не куда-нибудь, а прямо на площадь Победы.На месте, где когда-то стоял кинотеатр «Спутник», уже много лет, как бельмо на глазу, красуется огороженный котлован с водой. Эту лужу и облюбовали птицы.
Объект находится в частной собственности фирмы «Поликолор». Бизнесмены до сих пор не оказались от идеи построить на месте кинотеатра двухэтажное торгово-административное здание. Когда начнется строительство, никто не знает. Утки, скорее всего, к этому времени улетят.
— Радуйтесь, что Липецк не в Африке или не в Бразилии, иначе бы тут давно крокодилы и анаконды завелись, — схохмил читатель GOROD48.
Кстати, многострадальный проспект Победы, реконструкцию которого закончили в прошлом году, до сих пор не приняли в эксплуатацию (ездить и ходить по нему этот факт ничуть не мешает). Документы в мэрии обещают подписать после того, как подрядчик устранит все недостатки. В фирме «Руслан-1» ждут, когда потеплеет, чтобы приступить к работам.
Любопытное наблюдение, липчане почему-то игнорируют пешеходные дорожки на проспекте Победы, ходят по велосипедным, создавая аварийные ситуации. Между тем, если на пешехода наедет велосипедист, то виноват будет пешеход. Его могут оштрафовать на тысячу рублей.
Чиновники продолжают креативить. Они провели совещание не где-нибудь, а в здании бывшей гостиницы «Турист». Если коротко, там совсем разруха. Здание принадлежит «Липецкой ипотечной корпорации». В мэрии надеются сподвигнуть ее конкурсного управляющего законсервировать бывшую гостиницу.
— Руины, как после войны, в центре города, а ведь там была отличная гостиница, ресторан, какая была профсоюзная здравница союзного значения рядом. Всё продано и разрушено. Грустно смотреть на это, — с жалостью написал Гость.
Минувшей ночью вандалы разгромили Петровский спуск: разбили урну и перевернули лавочки. Ущерб уже подсчитали — 10 тысяч рублей, полицейские ищут провонарушителей.
Сегодня стало известно, что в мэрии отказались от планов сделать разворотное кольцо рядом с Центральным рынком. Здесь будет ярмарка, а автобусы продолжат стоять в парковочных карманах на улице Терешковой.
А еще сегодня с исторического здания на улице Зегеля убрали баннер «Единой России», который раскритиковал в свое время блогер Илья Варламов. Радоваться, правда, липчане начали преждевременно. На том же месте скоро установят другую «медвежью» вывеску, которую уже согласовали с «Городским центром рекламы».
Не взирая на политическую принадлежность, в мэрии пообещали привести в порядок памятник марксисту Георгию Плеханову. Заодно восстановят разрушенный рядом с ним кирпичный забор.
А на Сокольском кладбище возводят стену мемориала, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны. Закончить работу планируется к очередной годовщине Победы.