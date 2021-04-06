Липецкая вечЁрка: Брунцева надеется смягчить приговор, счета за тепло, которого не было и утки на площади Победы

Сегодня, 6 апреля, виновница пьяной аварии на улице Зеленой, в результате которой погиб 18-летний Александр Костин, Юлия Брунцева подала апелляционную жалобу на приговор суда, антимонопольщики потребовали от липецкого филиала «Квадры» вернуть горожанам деньги за тепло, которого те не получали, а на площади Победы обосновались утки.