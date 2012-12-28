Общество
3604
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году

Нас ждут концерт Дениса Мацуева, редкие издания книг и конкурс молодых профессионалов.

Майские грозы

Днём в Липецке умеренная температура – от +21 до +23 градусов, кратковременные дожди и грозы. «Люблю грозу в начале мая», словом…

Отключения света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. В. Высоцкого, 5, 16, 26;
- ул. М. Кольцова, 33, 43, 49, 58, 66;
- ул. Плеханова, 49, 51а, 53а, 59;
- ул. Угловая, 26а;
- пер. Лазурный,. 6;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- с. Ильино.

Пробки

Сотни и тысячи машин вернутся на городские улицы после праздников, поэтому заторов сегодня не избежать. Предупредить о них заранее и подсказать маршруты объезда сможет приложение снизу.


Дистант в школах

12 и 13 мая школьники Липецка и Липецкой области переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения вчера поздно вечером отдали вице-губернатор Юлия Котлярова и председатель департамента образования администрации Липецка Евгений Таракановский. Отменяются и очные занятия в секциях и кружках.

Для школьников начальных классов введут дежурные группы, если родителям не с кем их оставить. В детские сады принимать детей будут лишь по отдельному письменному заявлению родителей.

Причиной названа угроза БПЛА. С другой стороны, перед майскими праздниками обучение в школах всё равно срывалось каждый день: ребятишек отправляли в подвал, там они обязаны (!!!) были просидеть некоторое время, после чего родителям предлагали бросить работу и забрать ребёнка из школы лично. Какое уж тут – обучение?!

Денис Мацуев

В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) липчане смогут увидеть концерт Дениса Мацуева (12+).

На этот раз маэстро не приедет в наш город, в котором бывал много раз. На большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры покажут видеотрансляцию концерта «Бисы от Генделя до Чайковского». Но в любом случае будет очень круто понаблюдать и послушать музыку Мастера.

Культурный обмен

В 16:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт гостей из оркестра народных инструментов детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Московской области (6+).

Гости – участники и победители международных фестивалей в Праге, Москве, Сочи. Они выступали в МГК им. П.И. Чайковского, колонном зале Дома союзов (Москва), гастролировали по разным странам. Создателем коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Любовь Волкова. В Липецк приехали в рамках культурного обмена.

Вход на концерт свободный.

Книги про войну

В 12:0-0 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится экскурсия по фонду редких книг (6+).
Сегодня липчанам покажут издания выпущенные в годы Второй мировой войны.

В 12:00 военную тему поднимут и в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а), где состоится литературный альманах «Минувших дней живая память» (6+).

Кино про войну

Липчане назвали лучшим фильмом о войне «В бой идут одни старики». В опросе SuperJob за картина украинского и советского режиссёра Леонида Быкова (он же сыграл одну из главных ролей «Маэстро» Алексея Титаренко) набрала 16% голосов.

Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (14%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%). До этого SuperJob проводил аналогичный опрос в 2008 году, тогда тройка лидеров была точно такой же.

Леонид Быков, кадр из фильма "В бой идут одни старики"

По 4% голосов набрали две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов. По 1% липчан назвали: «Судьба человека»; «Брестская крепость»; «Диверсант»; «Солдатик»; «Т-34»; «Аты-баты, шли солдаты…»; «Батальоны просят огня»; «В августе 44-го»; «Горячий снег»; «Противостояние»; «Сталинград»; «Штрафбат»; «Звезда»; «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

Ипотека

За первые три месяца 2026 года жители Липецкой области оформили около 1,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

Средний размер ипотечного кредита в начале весны составил 3,5 миллиона рублей, средний срок – 20,5 лет, а средневзвешенная процентная ставка – 9,4%.

Трудовая слава молодёжи

До 29 мая липчане могут подать заявку на участие в городской акции «Трудовая слава молодежи Липецка», в которой ежегодно отмечают заслуги профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет.

В отдел по работе с молодёжью (улица Гагарина, 35а) необходимо предоставить нужно копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, а также ходатайство от организации, характеристику и двухминутную видеопрезентацию о своей работе и достигнутых успехах.

Победителей торжественно наградят в День молодёжи, который в этом году выпадет на 27 июня. Справки по телефону +7 (4742) 23-96-93.

Дорогие липчане! Вот и пролетели мигом майские праздники, жизнь движется вперёд и с сегодняшнего дня мы продолжаем трудиться в штатном режиме. Работать и работать, а отвлекаться только на чтение новостей. Всю самую свежую информацию вы найдёте на GOROD48, достаточно лишь время от времени заходить на наши электронные страницы. Если сегодня вы повели ребёнка в школу, а вам дали от ворот поворот, значит – сайт вы читаете недостаточно регулярно. А если бы заглянули к нам сегодня утром или вчера вечером, то конфуза бы не произошло. Заходите к нам чаще и будете вовремя узнавать всё! До новых встреч!
Комментарии (2)

Пенс
5 минут назад
Молодость нуждается в деньгах. А вы ей про славу. Не там ищете.
Электорат
сегодня, 07:49
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
