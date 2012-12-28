Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году

Нас ждут концерт Дениса Мацуева, редкие издания книг и конкурс молодых профессионалов.

Днём в Липецке умеренная температура – от +21 до +23 градусов, кратковременные дожди и грозы.









12 и 13 мая школьники Липецка и Липецкой области переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения вчера поздно вечером отдали вице-губернатор Юлия Котлярова и председатель департамента образования администрации Липецка Евгений Таракановский. Отменяются и очные занятия в секциях и кружках.









В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) липчане смогут увидеть концерт Дениса Мацуева (12+).









В 16:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт гостей из оркестра народных инструментов детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Московской области (6+).









В 12:0-0 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится экскурсия по фонду редких книг (6+).

Сегодня липчанам покажут издания выпущенные в годы Второй мировой войны.









Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (14%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%). До этого SuperJob проводил аналогичный опрос в 2008 году, тогда тройка лидеров была точно такой же.









За первые три месяца 2026 года жители Липецкой области оформили около 1,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.













В отдел по работе с молодёжью (улица Гагарина, 35а) необходимо предоставить нужно копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, а также ходатайство от организации, характеристику и двухминутную видеопрезентацию о своей работе и достигнутых успехах.









С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. В. Высоцкого, 5, 16, 26;- ул. М. Кольцова, 33, 43, 49, 58, 66;- ул. Плеханова, 49, 51а, 53а, 59;- ул. Угловая, 26а;- пер. Лазурный,. 6;- Чаплыгинское шоссе, 2;Сотни и тысячи машин вернутся на городские улицы после праздников, поэтому заторов сегодня не избежать. Предупредить о них заранее и подсказать маршруты объезда сможет приложение снизу.Для школьников начальных классов введут дежурные группы, если родителям не с кем их оставить. В детские сады принимать детей будут лишь по отдельному письменному заявлению родителей.Причиной названа угроза БПЛА. С другой стороны, перед майскими праздниками обучение в школах всё равно срывалось каждый день: ребятишек отправляли в подвал, там они обязаны (!!!) были просидеть некоторое время, после чего родителям предлагали бросить работу и забрать ребёнка из школы лично. Какое уж тут – обучение?!На этот раз маэстро не приедет в наш город, в котором бывал много раз. На большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры покажут видеотрансляцию концерта «Бисы от Генделя до Чайковского». Но в любом случае будет очень круто понаблюдать и послушать музыку Мастера.Гости – участники и победители международных фестивалей в Праге, Москве, Сочи. Они выступали в МГК им. П.И. Чайковского, колонном зале Дома союзов (Москва), гастролировали по разным странам. Создателем коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Любовь Волкова. В Липецк приехали в рамках культурного обмена.Вход на концерт свободный.В 12:00 военную тему поднимут и в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а), где состоится литературный альманах «Минувших дней живая память»Липчане назвали лучшим фильмом о войне «В бой идут одни старики». В опросе SuperJob за картина украинского и советского режиссёра Леонида Быкова (он же сыграл одну из главных ролей «Маэстро» Алексея Титаренко) набрала 16% голосов.По 4% голосов набрали две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов. По 1% липчан назвали: «Судьба человека»; «Брестская крепость»; «Диверсант»; «Солдатик»; «Т-34»; «Аты-баты, шли солдаты…»; «Батальоны просят огня»; «В августе 44-го»; «Горячий снег»; «Противостояние»; «Сталинград»; «Штрафбат»; «Звезда»; «Баллада о солдате» и «Летят журавли».Средний размер ипотечного кредита в начале весны составил 3,5 миллиона рублей, средний срок – 20,5 лет, а средневзвешенная процентная ставка – 9,4%.До 29 мая липчане могут подать заявку на участие в городской акции «Трудовая слава молодежи Липецка», в которой ежегодно отмечают заслуги профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет.Победителей торжественно наградят в День молодёжи, который в этом году выпадет на 27 июня. Справки по телефону +7 (4742) 23-96-93.