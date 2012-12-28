Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Общество
сегодня, 07:00
Нас ждут концерт Дениса Мацуева, редкие издания книг и конкурс молодых профессионалов.
Днём в Липецке умеренная температура – от +21 до +23 градусов, кратковременные дожди и грозы. «Люблю грозу в начале мая», словом…
Отключения света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. В. Высоцкого, 5, 16, 26;
- ул. М. Кольцова, 33, 43, 49, 58, 66;
- ул. Плеханова, 49, 51а, 53а, 59;
- ул. Угловая, 26а;
- пер. Лазурный,. 6;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- с. Ильино.
Пробки
Сотни и тысячи машин вернутся на городские улицы после праздников, поэтому заторов сегодня не избежать. Предупредить о них заранее и подсказать маршруты объезда сможет приложение снизу.
Дистант в школах
12 и 13 мая школьники Липецка и Липецкой области переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения вчера поздно вечером отдали вице-губернатор Юлия Котлярова и председатель департамента образования администрации Липецка Евгений Таракановский. Отменяются и очные занятия в секциях и кружках.
Для школьников начальных классов введут дежурные группы, если родителям не с кем их оставить. В детские сады принимать детей будут лишь по отдельному письменному заявлению родителей.
Причиной названа угроза БПЛА. С другой стороны, перед майскими праздниками обучение в школах всё равно срывалось каждый день: ребятишек отправляли в подвал, там они обязаны (!!!) были просидеть некоторое время, после чего родителям предлагали бросить работу и забрать ребёнка из школы лично. Какое уж тут – обучение?!
Денис Мацуев
В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) липчане смогут увидеть концерт Дениса Мацуева (12+).
На этот раз маэстро не приедет в наш город, в котором бывал много раз. На большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры покажут видеотрансляцию концерта «Бисы от Генделя до Чайковского». Но в любом случае будет очень круто понаблюдать и послушать музыку Мастера.
Культурный обмен
В 16:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт гостей из оркестра народных инструментов детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Московской области (6+).
Гости – участники и победители международных фестивалей в Праге, Москве, Сочи. Они выступали в МГК им. П.И. Чайковского, колонном зале Дома союзов (Москва), гастролировали по разным странам. Создателем коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Любовь Волкова. В Липецк приехали в рамках культурного обмена.
Вход на концерт свободный.
Книги про войну
В 12:0-0 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится экскурсия по фонду редких книг (6+).
Сегодня липчанам покажут издания выпущенные в годы Второй мировой войны.
В 12:00 военную тему поднимут и в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а), где состоится литературный альманах «Минувших дней живая память» (6+).
Кино про войну
Липчане назвали лучшим фильмом о войне «В бой идут одни старики». В опросе SuperJob за картина украинского и советского режиссёра Леонида Быкова (он же сыграл одну из главных ролей «Маэстро» Алексея Титаренко) набрала 16% голосов.
Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (14%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%). До этого SuperJob проводил аналогичный опрос в 2008 году, тогда тройка лидеров была точно такой же.
Леонид Быков, кадр из фильма "В бой идут одни старики"
По 4% голосов набрали две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов. По 1% липчан назвали: «Судьба человека»; «Брестская крепость»; «Диверсант»; «Солдатик»; «Т-34»; «Аты-баты, шли солдаты…»; «Батальоны просят огня»; «В августе 44-го»; «Горячий снег»; «Противостояние»; «Сталинград»; «Штрафбат»; «Звезда»; «Баллада о солдате» и «Летят журавли».
Ипотека
За первые три месяца 2026 года жители Липецкой области оформили около 1,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.
Трудовая слава молодёжи
До 29 мая липчане могут подать заявку на участие в городской акции «Трудовая слава молодежи Липецка», в которой ежегодно отмечают заслуги профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет.
В отдел по работе с молодёжью (улица Гагарина, 35а) необходимо предоставить нужно копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, а также ходатайство от организации, характеристику и двухминутную видеопрезентацию о своей работе и достигнутых успехах.
Победителей торжественно наградят в День молодёжи, который в этом году выпадет на 27 июня. Справки по телефону +7 (4742) 23-96-93.
