Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
сегодня, 11:31
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Столкнулись фургон и легковушка, погибли три человека.
Напомним, на дороге Липецк – Данков столкнулись «ГАЗ» с 66-летним водителем и «Киа» под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «ГАЗа» и два пассажира «Киа» погибли на месте, водитель «Киа» и еще одна его пассажирка были доставлены в больницу.
– Дежурные смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области и пожарной части №29 Куликовка–2 устраняли последствия ДТП, – сообщили в УГПСС Липецкой области.
