Общество

34 минуты назад

Рядом с местом громкого убийства развалился кирпичный забор

9 1022
#забор
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Рядом с местом громкого убийства развалился кирпичный забор

На улице Желябова еще с осени прошлого года разваливается кирпичный забор, который ограждает дом № 4.

За памятником Георгию Плеханову разваливается забор. С возмущением написал в редакцию читатель GOROD48, загажен сам памятник. Интересно узнать куда смотрит администрация и ответственные лица. Или же стараются отводить глаза, не замечая сей «прекрасной» картины?







Место это еще знаменито тем, что неподалеку от него 6 июня 2006 года произошло громкое убийство предпринимателя, киллер застрелил Александра Присекина.

Как выяснил GOROD48 о неприглядной картине ответственные лица знают и собираются принять меры. Кирпичный забор входит в границы территории, за которую отвечает управляющая компания. Кладка начала разрушаться еще осенью прошлого года, пояснил директор УК «Привокзальная» Юрий Шкляров. Коммунальщик пришел к выводу, что забор повредили корни рядом стоящих деревьев. Однако восстановить кирпичный забор в холода было бы не по-хозяйски, но как только потеплеет, кладку собираются привести в порядок.

А территорию вокруг памятника Георгию Плеханову  приведут в порядок аж по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее озеленят и установят лавочки и урны. Кроме того, городское управление главного смотрителя прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на приведение памятника в порядок, сообщили в пресс-службе мэрии.
9 1022
#забор
1

Комментарии (9)

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8 минут назад
Дом музей теоретика революции выгодно оттеняет трехметровый забор с колючей проволокой на заднем плане. Интересно зачем такой заборище в центре города, кого боятся?
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Дык @

9 минут назад
Валетов, что Вы хотели, это же Липецк!
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Валетов

13 минут назад
Обязательно нужно было Пресекина упомянуть??
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Местная блаженная

17 минут назад
Хайпо-жорка где?
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Перри Мейсон

18 минут назад
Витек, снесут "ко всем чертям"?))))
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Житель

19 минут назад
Нахрен там забор сдался,там давно уже не живёт глава обком партии,да и хрен с ним с этим забором
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Витек

23 минуты назад
Надо на заборе написать Свободу Навальному! Быстро примут решение, что делать.
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Ну очень старый

25 минут назад
Этот забор возвели, чтобы простые советские люди не заходили во двор обкомовского дома. Поэтому сегодня ее можно разобрать совсем.
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Бритва из 90 Х

29 минут назад
Надо поменять памятник Плеханову на памятник Пресекину !
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