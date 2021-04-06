Общество
34 минуты назад
Рядом с местом громкого убийства развалился кирпичный забор
На улице Желябова еще с осени прошлого года разваливается кирпичный забор, который ограждает дом № 4.
За памятником Георгию Плеханову разваливается забор. С возмущением написал в редакцию читатель GOROD48, загажен сам памятник. Интересно узнать куда смотрит администрация и ответственные лица. Или же стараются отводить глаза, не замечая сей «прекрасной» картины?
Место это еще знаменито тем, что неподалеку от него 6 июня 2006 года произошло громкое убийство предпринимателя, киллер застрелил Александра Присекина.
Как выяснил GOROD48 о неприглядной картине ответственные лица знают и собираются принять меры. Кирпичный забор входит в границы территории, за которую отвечает управляющая компания. Кладка начала разрушаться еще осенью прошлого года, пояснил директор УК «Привокзальная» Юрий Шкляров. Коммунальщик пришел к выводу, что забор повредили корни рядом стоящих деревьев. Однако восстановить кирпичный забор в холода было бы не по-хозяйски, но как только потеплеет, кладку собираются привести в порядок.
А территорию вокруг памятника Георгию Плеханову приведут в порядок аж по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее озеленят и установят лавочки и урны. Кроме того, городское управление главного смотрителя прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на приведение памятника в порядок, сообщили в пресс-службе мэрии.
Место это еще знаменито тем, что неподалеку от него 6 июня 2006 года произошло громкое убийство предпринимателя, киллер застрелил Александра Присекина.
Как выяснил GOROD48 о неприглядной картине ответственные лица знают и собираются принять меры. Кирпичный забор входит в границы территории, за которую отвечает управляющая компания. Кладка начала разрушаться еще осенью прошлого года, пояснил директор УК «Привокзальная» Юрий Шкляров. Коммунальщик пришел к выводу, что забор повредили корни рядом стоящих деревьев. Однако восстановить кирпичный забор в холода было бы не по-хозяйски, но как только потеплеет, кладку собираются привести в порядок.
А территорию вокруг памятника Георгию Плеханову приведут в порядок аж по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее озеленят и установят лавочки и урны. Кроме того, городское управление главного смотрителя прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на приведение памятника в порядок, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Дык @
Валетов
Местная блаженная
Перри Мейсон
Житель
Витек
Ну очень старый
Бритва из 90 Х