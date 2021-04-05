Общество
сегодня, 16:02
В центре Липецка разрушается здание бывшей гостиницы «Турист»
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Мэрия уже не раз получала предостережение от сотрудников пожарного надзора.
В здание бывшей гостиницы «Турист» легко зайти, двери открыты настежь. Внутри погром, как после бомбежки.
В здании не раз вспыхивали пожары , в нем играют подростки.
Собственно, гостиницей это здание перестало быть еще в 2014 году. Потом его передали в собственность Липецкой ипотечной корпорации, которая в 2016 году заявила о планах построить на месте гостиницы элитный дом в сталинском стиле.
Планы не сбылись. В отношении АО «ЛИК» запущена процедура банкротства, и его имущество, в числе которого и здание бывшей гостиницы, выставили на торги. Теперь здание с каждым днем теряет свою финансовую привлекательность.
— В 2020 и 2021 году сотрудники пожарного надзора выдали предостережение администрации Липецка по данному объекту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Прокуратура Липецкой области еще в 2020 году выдала представление конкурсному управляющему об ограничении доступа к зданию. По результатам представления был заключен договор с ЧОП, который патрулировал гостиницу.
— В прокуратуре пришли к выводу, что этого недостаточно, поэтому обратились в суд с тем, чтобы обязать конкурсного управляющего принять меры по предотвращению доступа в здание, иск пока не рассмотрен, — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
GOROD48 направил запрос конкурсному управляющему по делу о банкротстве АО «Липецкая ипотечная корпорация» Павлу Сидору в Новосибирск с вопросами о судьбе здания, и ограничении прохода в него.
В здании не раз вспыхивали пожары , в нем играют подростки.
Собственно, гостиницей это здание перестало быть еще в 2014 году. Потом его передали в собственность Липецкой ипотечной корпорации, которая в 2016 году заявила о планах построить на месте гостиницы элитный дом в сталинском стиле.
Планы не сбылись. В отношении АО «ЛИК» запущена процедура банкротства, и его имущество, в числе которого и здание бывшей гостиницы, выставили на торги. Теперь здание с каждым днем теряет свою финансовую привлекательность.
— В 2020 и 2021 году сотрудники пожарного надзора выдали предостережение администрации Липецка по данному объекту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Прокуратура Липецкой области еще в 2020 году выдала представление конкурсному управляющему об ограничении доступа к зданию. По результатам представления был заключен договор с ЧОП, который патрулировал гостиницу.
— В прокуратуре пришли к выводу, что этого недостаточно, поэтому обратились в суд с тем, чтобы обязать конкурсного управляющего принять меры по предотвращению доступа в здание, иск пока не рассмотрен, — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
GOROD48 направил запрос конкурсному управляющему по делу о банкротстве АО «Липецкая ипотечная корпорация» Павлу Сидору в Новосибирск с вопросами о судьбе здания, и ограничении прохода в него.
14 4128
Комментарии (14)
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