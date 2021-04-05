Общество

сегодня, 16:02

В центре Липецка разрушается здание бывшей гостиницы «Турист»

14 4128
#гостиница
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В центре Липецка разрушается здание бывшей гостиницы «Турист»

Мэрия уже не раз получала предостережение от сотрудников пожарного надзора.

В здание бывшей гостиницы «Турист» легко зайти, двери открыты настежь. Внутри погром, как после бомбежки.







В здании не раз вспыхивали пожары , в нем  играют подростки.

Собственно, гостиницей это здание перестало быть еще в 2014 году. Потом его передали в собственность Липецкой ипотечной корпорации, которая в 2016 году заявила о планах построить на месте гостиницы элитный дом в сталинском стиле.



Планы не сбылись. В отношении АО «ЛИК» запущена процедура банкротства, и его имущество, в числе которого и здание бывшей гостиницы, выставили на торги. Теперь здание с каждым днем теряет свою финансовую привлекательность.





— В 2020 и 2021 году сотрудники пожарного надзора выдали предостережение администрации Липецка по данному объекту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Прокуратура Липецкой области еще в 2020 году выдала представление конкурсному управляющему об ограничении доступа к зданию. По результатам представления был заключен договор с ЧОП, который патрулировал гостиницу.

— В прокуратуре пришли к выводу, что этого недостаточно, поэтому обратились в суд с тем, чтобы обязать конкурсного управляющего принять меры по предотвращению доступа в здание, иск пока не рассмотрен, — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.

GOROD48 направил запрос конкурсному управляющему по делу о банкротстве АО «Липецкая ипотечная корпорация» Павлу Сидору в Новосибирск с вопросами о судьбе здания, и ограничении прохода в него.
14 4128
#гостиница
3

Комментарии (14)

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Наталья

6 минут назад
Да это место именно для гостиницы,прекрасно все сочетается,так нет все изгавняли!!! Все разрушили!!!! Да что говорить про гостиницу, когда всю страну развалили!!!
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Бог

13 минут назад
Сей храм - олицетворение нынешней эпохи.
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Итоги капитализма

21 минуту назад
Чего хотели - то и получили! Всю Россию разворовали и обонкротили
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12

37 минут назад
А можно за Быхановым садом не строить, а эту отремонтировать?
ответить

Аккуратный липчанин

44 минуты назад
Алина, у меня есть баннер. Может вечерком сходим с тобой и вместе накроев это безобразие?
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Директор кладбища

53 минуты назад
неадекватная женщина со вкусом, может пивка попьем?
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Алина

55 минут назад
Вы , хоть баннером , каким закройте , это позорище !Иностранцы , уже фотографируются , у руин !Люди идут в парк отдыхать , и видят это !Каких Туристов , Вы хотите привлечь , весь Город в руинах и заброшках !!
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неадекватная женщина со вкусом

сегодня, 16:46
Да уж, сталинский стиль на новый лад. Первый этаж, видимо, предполагалось отделать плиткой какашечного цвета. Я прям рада, что не сбылись планы такую жуть построить. Хватит с меня здания арбитражного суда. Каждый раз как вижу его, так плюнуть хочется или матом выругаться.
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Наблюдательный липчанин

сегодня, 16:37
Я, и бордюры каждый год менять
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Я

сегодня, 16:33
Пусть рушится, нам ещё лет 50 парки перестраивать и лет 70 трубы менять
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