Мусоровоз сел в яму на улице Гагарина
Коммунальная машина застряла в заспанной раскопке.
К началу весны мэрия Липецка выдала ресурсоснабжающим компаниям 269 предписаний на благоустройство раскопок: засыпанные после работ щебнем траншеи надо было заасфальтировать с восстановлением газонов, бордюров и плитки к 15 апреля. Тех кто не выполнил предписания ждали штрафы.
В 2025 году было выдано 1835 таких предписаний, на не выполнившие их организации составлено 608 протоколов. В судах к началу апреля этого года было рассмотрено 494 административных дела. Виновные заплатили в городской бюджет 7 887 000 рублей штрафов.
