Один человек погиб и один пострадал во время пожара в 12-этажном доме в Липецке

Еще в одном пожаре сгорели 70 голов крупного рогатого скота и лошадь. А всего за выходные пожарные выезжали на 36 вызовов.

9 мая в доме №4/2 по улице 15-й микрорайон в Липецке горела квартира, в пожаре погиб 82-летний мужчина, пострадала 82-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь уничтожил отделку квартиры на 25-ти квадратных метрах. Из дома пожарные эвакуировали 14 человек.10 мая крупный пожар произошел в деревне Александровка Воловского округа: в огне погибло 70 голов крупного рогатого скота и лошадь. Сгорели трактор МТЗ-82, пять тюков сена, 10 тонн зерна, надворная постройка и ангар площадью 150 квадратных метров.В липецком СНТ «Связист» 10 мая сгорел «УАЗ «Симбир». В Усмани на улице Тухачевского огонь уничтожил гараж. В Грязях на улице Солнечной потушили пожар в частной бане. В селе Девица Усманского округа горело неэксплуатируемое здание на десяти квадратных метрах. В Липецком СНТ «Строитель-2» выгорел садовый домик.Насыщенным для пожарных выдалось и 11 мая. В селе Елецкая Лозовка Хлевенского округа горел жилой дом на 24 квадратных метрах, в селе Введенка того же округа жилой дом площадью 40 квадратных метров сгорел полностью. В райцентре на улице Донской огонь уничтожил коптильную камеру. Два пожара вспыхнули в Липецке: в СНТ «Металлург-4» сгорела надворная постройка, в поселке Дачный — хозпостройка на 100 квадратных метрах.За выходные пожарные дважды тушили мусор на открытых пространствах, и ликвидировали 12 палов сухой травы. Самая большая площадь, пройденная огнем, зафиксирована в Чаплыгине — трава горела на одном гектаре.