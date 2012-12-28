Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В школах Липецка вводится двухдневный дистант
Общество
Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки
Происшествия
Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Общество
На шести улицах Липецка отключат электричество
Общество
Второй за день мусоровоз застрял в яме на Гагарина
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Происшествия
Сосна перекрыла дорогу в ЛТЗ
Происшествия
Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков
Происшествия
Труп пропавшего ещё в апреле мужчины достали из реки
Происшествия
Читать все
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков
Происшествия
Бобер пришел к шлюзам на Матырском водохранилище
Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха
Общество
В Лебедяни вандалы повредили стенды посвященные автору «Мы»
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал во время пожара в 12-этажном доме в Липецке
Происшествия
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Происшествия
На проспекте Мира и в переулке Рудный деревья упали на автомобили
Происшествия
Труп пропавшего ещё в апреле мужчины достали из реки
Происшествия
Мошенники напугали липчанина ответственностью за спонсирование ВСУ
Происшествия
Читать все
Происшествия
1501
сегодня, 10:27
3

Один человек погиб и один пострадал во время пожара в 12-этажном доме в Липецке

Еще в одном пожаре сгорели 70 голов крупного рогатого скота и лошадь. А всего за выходные пожарные выезжали на 36 вызовов.

9 мая в доме №4/2 по улице 15-й микрорайон в Липецке горела квартира, в пожаре погиб 82-летний мужчина, пострадала 82-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь уничтожил отделку квартиры на 25-ти квадратных метрах. Из дома пожарные эвакуировали 14 человек.

10 мая крупный пожар произошел в деревне Александровка Воловского округа: в огне погибло 70 голов крупного рогатого скота и лошадь. Сгорели трактор МТЗ-82, пять тюков сена, 10 тонн зерна, надворная постройка и ангар площадью 150 квадратных метров.

В липецком СНТ «Связист» 10 мая сгорел «УАЗ «Симбир». В Усмани на улице Тухачевского огонь уничтожил гараж. В Грязях на улице Солнечной потушили пожар в частной бане. В селе Девица Усманского округа горело неэксплуатируемое здание на десяти квадратных метрах. В Липецком СНТ «Строитель-2» выгорел садовый домик.

Насыщенным для пожарных выдалось и 11 мая. В селе Елецкая Лозовка Хлевенского округа горел жилой дом на 24 квадратных метрах, в селе Введенка того же округа жилой дом площадью 40 квадратных метров сгорел полностью. В райцентре на улице Донской огонь уничтожил коптильную камеру. Два пожара вспыхнули в Липецке: в СНТ «Металлург-4» сгорела надворная постройка, в поселке Дачный — хозпостройка на 100 квадратных метрах.

За выходные пожарные дважды тушили мусор на открытых пространствах, и ликвидировали 12 палов сухой травы. Самая большая площадь, пройденная огнем, зафиксирована в Чаплыгине — трава горела на одном гектаре.
МЧС
пожар
0
9
0
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
42 минуты назад
Жалко погибших человека и животных...
Ответить
Сосед.
сегодня, 10:42
Космонавтов 106,устроили помойку на общих балконах. На 9 этаже вообще стоит диван и кресло. На 11 или 10 этаже скадируют мусор,шел по лестнице, в шоке был.Вы вообще в своем уме? А если бычок упадет и произойдет пожар? Куда позвонить что бы это все убрали?
Ответить
Соседка
сегодня, 10:57
Пожалуйся на соседей пожарным инспекторам,придут,оштрафуют по полной,мало не покажется!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить