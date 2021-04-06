На Сокольском кладбище возводят стену мемориала

Полностью реконструкция мемориала завершится ко Дню Победы

Возобновившиеся в середине марта работы на месте снесенного в январе старого и находившегося в аварийном состоянии мемориального комплекса на Сокольском кладбище, продолжаются. Строители уже возводят стену мемориала.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты приступили к возведению конструкции – монтируют опалубку, в которую зальют архитектурный бетон. Технология позволит создать единую плиту без швов и неровностей. На нее установят таблички с именами липчан-воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.



- В сроки мы укладываемся, по завершении одного вида работ сразу планируем приступить к следующему, - отметил ведущий инженер производственного отдела городского управления строительства Андрей Пономорев.



В планах установка фрески с изображением Скорбящей матери и гранитной плиты с красной звездой. Кроме того, специалисты смонтируют ступени, ведущие к мемориалу, а пространство вокруг выложат плиткой.



Работы по обновлению зоны мемориального комплекса проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - на эти цели выделено около четырех миллионов рублей. Завершить их планируют ко Дню Победы.



Мемориал Сокольского кладбища открыт в 1965 году. В 1982 году установлена стена с барельефом Скорбящей матери, на стене которой размещены плиты с фамилиями погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. На этом кладбище в годы Великой Отечественной войны хоронили умерших в госпиталях Липецка раненых бойцов.



