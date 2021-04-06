Происшествия
сегодня, 15:37
В отношении водителя «мультимобиля» возбуждено уголовное дело
Мывшему тротуар водителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 1 апреля на проспекте Победы водитель мывшего тротуар «мультимобиля» допустил наезд на 81-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
Трагедия произошла, когда спецмашина начала сдавать назад: водитель не заметил пожилую женщину, идущую по тротуару в сторону пешеходного перехода через проспект Победы. Мужчине доверили управление абсолютно новой машиной полтора года назад. А вообще опыт уборки улиц у него большой, около 10 лет — до Липецка он работал на подобной машине в Москве.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд исследований и экспертиз.
Липчанин
Гость
Если бы
Mikl
Личи
липецк
липчанка
123 таксист
Вася