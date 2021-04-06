В отношении водителя «мультимобиля» возбуждено уголовное дело

Мывшему тротуар водителю грозит до 5 лет лишения свободы.







Трагедия произошла, когда спецмашина начала сдавать назад: водитель не заметил пожилую женщину, идущую по тротуару в сторону пешеходного перехода через проспект Победы. Мужчине доверили управление абсолютно новой машиной полтора года назад . А вообще опыт уборки улиц у него большой, около 10 лет — до Липецка он работал на подобной машине в Москве.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд исследований и экспертиз.