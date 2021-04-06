Происшествия

сегодня, 15:37

В отношении водителя «мультимобиля» возбуждено уголовное дело

9 2591
#ДТП
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В отношении водителя «мультимобиля» возбуждено уголовное дело

Мывшему тротуар водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 1 апреля на проспекте Победы водитель мывшего тротуар «мультимобиля» допустил наезд на 81-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Трагедия произошла, когда спецмашина начала сдавать назад: водитель не заметил пожилую женщину, идущую по тротуару в сторону пешеходного перехода через проспект Победы. Мужчине доверили управление абсолютно новой машиной полтора года назад. А вообще опыт уборки улиц у него большой, около 10 лет — до Липецка он работал на подобной машине в Москве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд исследований и экспертиз.
9 2591
#ДТП
2

Комментарии (9)

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Липчанин

2 минуты назад
Люди переходя улицу помните наличие слепых зон у водителя,не всегда возможно сразу затормозить. Люди прутся не обращая ни на что вокруг внимания. И помните водитель сядет и выйдет,пешеход может лечь и больше не встать. И если водитель был трезв то вся ваша жизнь будет стоить 3 лет поселения
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Гость

3 минуты назад
Сегодня такой тарантас по пешеходным дорожкам Быханова сада ездил. И да, пищалки при заднем ходе у него нет. Куда смотрят многочисленные надзоры?
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Если бы

13 минут назад
Не разогнал машину сильно задним ходом, а ехал потихоньку, ничего бы не случилось. Ну толкнул бы бабульку, та всё равно успела бы отойти. Будьте внимательны сдавая задним ходом. Лучше потерять две минуты, чем потерять годы.
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Mikl

39 минут назад
Я только о том. что автомобиль не принадлежит водителю.
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Личи

40 минут назад
липчанка, мог бы рулем побибикать, прежде чем движение начинать и во время него
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липецк

59 минут назад
ЭТО ПРОСТАЯ ХАЛАТНОСТЬ ....И ПОТЕРЯ БДИТЕЛЬНОСТИ ...А ЗА ЭТО ОБЯЗАН ОТВЕЧАТЬ МАСТЕР ....КАКОЙ ОБЯЗАН ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧИТАТЬ Т.БЕЗОПАСНОСТИ ...СТОИТ НЕДЕЛЬКУ НЕ ПОЧИТАТЬ ....И НАЧИНАЕТСЯ НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ ....ВСЕ ЭТО МЫ ЗНАЕМ НО НЕ ДЕЛАЕМ
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липчанка

59 минут назад
Соболезную родным этой женщины. Сочу вствую родным водителя и самому водителю. Его вина конечно есть. Но! ПОЧЕМУ эта спецмашина работала БЕЗ звуковых и световых сигналов на тротуаре? КТО ее в таком виде выпустил на маршрут?
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123 таксист

сегодня, 16:08
Как гласят ПДД .нет видимости . выйди посмотри и продолжай движение
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Вася

сегодня, 16:04
Сядет дурень
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