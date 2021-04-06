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Липецкие чиновники провели совещание в бывшей гостинице «Турист»

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#гостиница
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Липецкие чиновники провели совещание в бывшей гостинице «Турист»

Вместе со спасателями и представителями «Липецкой ипотечной корпорации» они пытались повлиять на конкурсного управляющего, чтобы тот обезопасил здание.

Городской департамент градостроительства и архитектуры уже не раз направлял в адрес конкурсного управляющего «Липецкой ипотечной корпорации» (это владелец здания)  предписания для устранения замечаний по охране бывшей гостиницы «Турист». GOROD48 накануне написал, что этот объект медленно разрушается, а главное — в него можно легко зайти, чем и пользуются несознательные граждане. устраивая там беспорядки.

Некоторое время назад на первом этаже гостиницы были установлены металлические решетки, однако в настоящее время они сорваны, а денег на повторную установку решеток у АО «Липецкая ипотечная корпорация» нет.

— В целях побуждения конкурсного управляющего к скорейшему принятию мер по исключению возможности доступа в вышеуказанное здание и обеспечению охраны объекта, департаментом проведено выездное совещание с представителем АО «Липецкая ипотечная корпорация» и участием сотрудников ГУ МЧС России по Липецкой области, УМВД России по городу Липецку, управления Правобережным округом администрации. На данный момент конкурсным управляющим рассматривается вопрос об установлении поста охраны на данном объекте, — сообщили в пресс-службе городского департамента градостроительства и архитектуры.
6 1281
#гостиница
3

Комментарии (6)

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У.Е.Ю.

12 минут назад
Митяй, всем приезжим, в первую очередь бросается в глаза новая плитка и бордюры, а также МАФы и фудкорты! Они, ослеплённые такой красотой и совершенством, уже не замечают всю ту убогость и разруху, которая скрывается за ширмой...
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весёлый

19 минут назад
Было бы хорошим общежитием для студентов
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весёлый

20 минут назад
Отдай те людям у кого нет крыши ,сами сделают ремонт и будут жить
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митяй

31 минуту назад
Смех сквозь слезы а да я забыл это росия .Поставить охрану у руин.А вообщето что нибудь хотят делать с хламом и это в самом центре города.Позорище.Люди приезжие по угробленому нижнему парку гуляя лицезреют на гостиницу.Позорище.Администрация ау
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ЛипецкТлен

36 минут назад
В гостинице или Рядом с гостиницей?
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Октябрь да турист

37 минут назад
два позорища на центральной площади города...
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