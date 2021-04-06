сегодня, 09:31
Липецкие чиновники провели совещание в бывшей гостинице «Турист»
Вместе со спасателями и представителями «Липецкой ипотечной корпорации» они пытались повлиять на конкурсного управляющего, чтобы тот обезопасил здание.
Некоторое время назад на первом этаже гостиницы были установлены металлические решетки, однако в настоящее время они сорваны, а денег на повторную установку решеток у АО «Липецкая ипотечная корпорация» нет.
— В целях побуждения конкурсного управляющего к скорейшему принятию мер по исключению возможности доступа в вышеуказанное здание и обеспечению охраны объекта, департаментом проведено выездное совещание с представителем АО «Липецкая ипотечная корпорация» и участием сотрудников ГУ МЧС России по Липецкой области, УМВД России по городу Липецку, управления Правобережным округом администрации. На данный момент конкурсным управляющим рассматривается вопрос об установлении поста охраны на данном объекте, — сообщили в пресс-службе городского департамента градостроительства и архитектуры.
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