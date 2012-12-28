Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода останется немного теплее привычного.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем немного усилится — до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +114, днем — от +18 до +23.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2025 году — 2 градуса мороза.
