В Лебедяни вандалы повредили стенды посвященные автору «Мы»

Вандалов уже ищут полицейские.

На улице Мира в Лебедяни вандалы разбили стенды, посвященные творчеству уроженца города писателя Евгения Замятина, автора романа-антиутопии «Мы».

«Замятин? Не знаем такого! Невежество и избыток силы местных недорослей приводит к плачевным результатам не только на детских площадках и благоустроенных общественных пространствах…», — говорится в сообщении Лебедянского фонда культуры.





В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по факту порчи стендов полиция проведет проверку.

Фото: vk.com/lebfk
Комментарии (4)

Розги
23 минуты назад
Зря отменили!
г-н Замятин
42 минуты назад
Как раз и писал в своём творчестве про грядущего хама.
Правда
44 минуты назад
Камеры надо по всей территории и чтоб они работали.
Жесть
34 минуты назад
А может, надо своих отпрысков нормально воспитывать???!!!
