сегодня, 11:37
В Лебедяни вандалы повредили стенды посвященные автору «Мы»
Вандалов уже ищут полицейские.
«Замятин? Не знаем такого! Невежество и избыток силы местных недорослей приводит к плачевным результатам не только на детских площадках и благоустроенных общественных пространствах…», — говорится в сообщении Лебедянского фонда культуры.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по факту порчи стендов полиция проведет проверку.
Фото: vk.com/lebfk
