Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки

Полицейские определяют, был ли водитель пьян.





Днем 10 мая на улице Карла Маркса в Липецке автомобиль «ВАЗ-2110» столкнулся сначала с автобусом 322-го маршрута, а затем с двумя легковушками.— «ВАЗ» выехал с улицы Октябрьской, ударился в автобус, а затем задним ходом в «Киа» и «Ниссан», — рассказал GOROD48 очевидец аварии, по словам которого, водитель «десятки» был так пьян, что к моменту приезда автоинспекторов заснул.В пресс-службе областного управления МВД GOROD48 сообщили, что с автобусом водитель «ВАЗа» столкнулся, нарушив правила, он проехал на красный сигнал светофора. При этом у него не оказалось ни прав, ни страховки.Был ли водитель пьян станет ясно после медицинской экспертизы.