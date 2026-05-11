Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки
Полицейские определяют, был ли водитель пьян.
— «ВАЗ» выехал с улицы Октябрьской, ударился в автобус, а затем задним ходом в «Киа» и «Ниссан», — рассказал GOROD48 очевидец аварии, по словам которого, водитель «десятки» был так пьян, что к моменту приезда автоинспекторов заснул.
В пресс-службе областного управления МВД GOROD48 сообщили, что с автобусом водитель «ВАЗа» столкнулся, нарушив правила, он проехал на красный сигнал светофора. При этом у него не оказалось ни прав, ни страховки.
Был ли водитель пьян станет ясно после медицинской экспертизы.
