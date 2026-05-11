Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сокольский Ленин «улетел, но обещал вернуться»
Общество
Вода на улице Ударников уже начала затапливать подвалы домов
Общество
В Липецкой области температура снова пойдет вверх, дожди останутся
Погода в Липецке
Дорожный рецидивист сел за руль без прав
Происшествия
Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки
Происшествия
Мусоровоз сел в яму на улице Гагарина
Общество
Возрожденная трасса Липецка примет чемпионат ЦФО по мотокроссу
Спорт
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
Читать все
Сокольский Ленин «улетел, но обещал вернуться»
Общество
Вода на улице Ударников уже начала затапливать подвалы домов
Общество
Дорожный рецидивист сел за руль без прав
Происшествия
Мусоровоз сел в яму на улице Гагарина
Общество
В Липецкой области температура снова пойдет вверх, дожди останутся
Погода в Липецке
Возрожденная трасса Липецка примет чемпионат ЦФО по мотокроссу
Спорт
Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки
Происшествия
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
1411
сегодня, 13:37
3

Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки

Полицейские определяют, был ли водитель пьян.

Днем 10 мая на улице Карла Маркса в Липецке автомобиль «ВАЗ-2110» столкнулся сначала с автобусом 322-го маршрута, а затем с двумя легковушками.

TIhitgLV.jpg+2026-05-11-12.54.05.jpg

— «ВАЗ» выехал с улицы Октябрьской, ударился в автобус, а затем задним ходом в  «Киа» и  «Ниссан», — рассказал GOROD48 очевидец аварии, по словам которого, водитель «десятки» был так пьян, что к моменту приезда автоинспекторов заснул.

suU3zknJ.jpg+2026-05-11-12.54.05.jpg

В пресс-службе областного управления МВД GOROD48 сообщили, что с автобусом водитель «ВАЗа» столкнулся, нарушив правила, он проехал на красный сигнал светофора. При этом у него не оказалось ни прав, ни страховки.

Был ли водитель пьян станет ясно после медицинской экспертизы. 
авария
ДТП
0
1
4
3
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старожил
38 минут назад
Видно хорошо День Победы отметил
Ответить
парторг
сегодня, 14:20
Подумаешь паря железо помял, так некоторые норовят в тюрьму упрятать за буржуйские авто.
Ответить
Сокол
сегодня, 14:00
За такое комбо нужно сажать,как за попытку убийства
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить