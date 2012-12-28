Экономика
226
сегодня, 13:56
4

В Липецкой области стало больше свиней и меньше коров

В первом квартале снижалось поголовье крупного рогатого скота, коз и овец и росло поголовье свиней. 

25,9 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в январе-марте в Липецкой области — на 2,8% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает Липецкстат. 

Заметнее всего выросло производство скота и птицы на убой — на 7,8%, до 106,1 тысячи тонн. На 5% выросло производство молока (82,8 тысячи тонн), на 7% больше произведено яиц (210,4 миллиона штук). Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте составил 2504 килограмма (103,2% к январю-марту 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 73 штуки, год назад — 72 штуки. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2026 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 111,3 тысячи голов (98,9% к 1 апреля 2025 года), в том числе коров — 40,5 тысячи (97%); свиней — 767,4 (105,6%), овец и коз —58,6 тысячи голов (92,9%).

Комментарии (4)

30 минут назад
Статистика...
получается
44 минуты назад
молочная продукция из порошка, раз поголовье коров уменьшается
Да
сегодня, 14:20
Зато молоком в магазинах все прилавки забиты. Непонятно кого доят?
Партработник
сегодня, 14:17
Шутники. Сказки рассказывают.
