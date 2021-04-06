Вандалы на Петровском спуске нанесли ущерб в 10 тысяч рублей

Почти все элементы благоустройства уцелели: разбита одна урна.

- К счастью, почти все элементы благоустройства уцелели: разбита одна урна, вандалы катили её до Петровского спуска, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Она не подлежит восстановлению. Администрация города готовит заявление в полицию. Общая стоимость нанесённого ущерба — около 10 тысяч рублей. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства надеются, что их записи помогут правоохранительным органам найти нарушителей. Малые архитектурные формы были установлены три года назад при благоустройстве спуска с Соборной горы.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 уже проводит проверку по сообщению на номер «112» о том, что на Петровском спуске, где каскад фонтанов, перевёрнуты урны, сорваны камеры.





В администрации Липецка просят липчан и далее не оставаться равнодушными к такого рода происшествиям, и сразу сообщать об этом в полицию, а также отправлять фото- и видеоматериалы в официальные аккаунты администрации в соцсетях.

