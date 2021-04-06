Происшествия

55 минут назад

Вандалы на Петровском спуске нанесли ущерб в 10 тысяч рублей

12 746
#вандализм #хулиганство
1
Вандалы на Петровском спуске нанесли ущерб в 10 тысяч рублей

Почти все элементы благоустройства уцелели: разбита одна урна.

Напомним, накануне на Петровском спуске орудовали вандалы. Они сняли урны с креплений, разбросали их и повалили несколько лавочек, одну урну даже разбили.

- К счастью, почти все элементы благоустройства уцелели: разбита одна урна, вандалы катили её до Петровского спуска, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Она не подлежит восстановлению. Администрация города готовит заявление в полицию. Общая стоимость нанесённого ущерба — около 10 тысяч рублей. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства надеются, что их записи помогут правоохранительным органам найти нарушителей. Малые архитектурные формы были установлены три года назад при благоустройстве спуска с Соборной горы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 уже проводит проверку по сообщению на номер «112» о том, что на Петровском спуске, где каскад фонтанов, перевёрнуты урны, сорваны камеры.

В администрации Липецка просят липчан и далее не оставаться равнодушными к такого рода происшествиям, и сразу сообщать об этом в полицию, а также отправлять фото- и видеоматериалы в официальные аккаунты администрации в соцсетях.
12 746
#вандализм #хулиганство
1

Комментарии (12)

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гость

5 минут назад
Утка, ложь , жители выходят на субботники , а потом эти кучи лежат по полгода , некому вывезти .
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гость

6 минут назад
Во всём виноват Байден
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Закон

12 минут назад
Позор мэру, шпиль на Петровском спуске, в ужасном состоянии. Липчане и туристы в шоке!
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14 минут назад
в СССР такого не было, в СССР урны и лавки были дюралюминивые.
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Фома

17 минут назад
мэр вчера тоже ущерб насесла предпринимательскому сообществу
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Михаил

18 минут назад
Опять центр и опять тишина, пока мэр на охрану не выйдет толку не будет.
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Не гость

20 минут назад
Утка, это же Липецк, ни чего удивительного!
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Пока вы в маске

25 минут назад
Это протест против системы будет только усугубляться. Карантин разрушил скрепы общества. Мы потеряли молодежь
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Не соответствие какое-то ?

28 минут назад
Сдесь такой шедевр разбили, зато урна из оцинковки с рейками оценина в 26 т.
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Утка

29 минут назад
Быдло было есть и будет. Для таких людей сломать, разрушить - милое дело. Выйти же на субботник, убрать за своими собаками экскременты, пользоваться урнами - преступление, вопиющее нарушение прав алкашей и тунеядцев.
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