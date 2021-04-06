Происшествия
55 минут назад
Вандалы на Петровском спуске нанесли ущерб в 10 тысяч рублей
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Почти все элементы благоустройства уцелели: разбита одна урна.
Напомним, накануне на Петровском спуске орудовали вандалы. Они сняли урны с креплений, разбросали их и повалили несколько лавочек, одну урну даже разбили.
- К счастью, почти все элементы благоустройства уцелели: разбита одна урна, вандалы катили её до Петровского спуска, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Она не подлежит восстановлению. Администрация города готовит заявление в полицию. Общая стоимость нанесённого ущерба — около 10 тысяч рублей. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства надеются, что их записи помогут правоохранительным органам найти нарушителей. Малые архитектурные формы были установлены три года назад при благоустройстве спуска с Соборной горы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 уже проводит проверку по сообщению на номер «112» о том, что на Петровском спуске, где каскад фонтанов, перевёрнуты урны, сорваны камеры.
В администрации Липецка просят липчан и далее не оставаться равнодушными к такого рода происшествиям, и сразу сообщать об этом в полицию, а также отправлять фото- и видеоматериалы в официальные аккаунты администрации в соцсетях.
12 746
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
гость
гость
Закон
3б
Фома
Михаил
Не гость
Пока вы в маске
Не соответствие какое-то ?
Утка