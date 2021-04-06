«Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления

Энергетиков предупредили антимонопольщики: излишне оплаченные суммы должны вернуть.

Липецкое УФАС России выдало предупреждение филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ. Основанием для внимания антимонопольщиков на работу энергетиков послужила жалоба жильцов дома №9а на улице МПС в Липецке. Они получили счета при отсутствии оказанной услуги. Жильцам выставили счета за отопление в октябре 2020 года, при этом дом фактически был не отапливаем.



- Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» был проинформирован управляющей компанией об отсутствии возможности отопления до 1 ноября, но «Липецкая генерация» выставила счета за октябрь и не произвела перерасчет, - указано в сообщении липецкого УФАС. - Компании вынесено предупреждение, она обязана вернуть излишне оплаченные суммы.



В пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от комментариев отказались.