Общество

28 минут назад

«Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления

3 624
#отопление #Квадра
«Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления

Энергетиков предупредили антимонопольщики: излишне оплаченные суммы должны вернуть.

Липецкое УФАС России выдало предупреждение филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ. Основанием для внимания антимонопольщиков на работу энергетиков послужила жалоба жильцов дома №9а на улице МПС в Липецке. Они получили счета при отсутствии оказанной услуги. Жильцам выставили счета за отопление в октябре 2020 года, при этом дом фактически был не отапливаем.

- Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» был проинформирован управляющей компанией об отсутствии возможности отопления до 1 ноября, но «Липецкая генерация» выставила счета за октябрь и не произвела перерасчет, - указано в сообщении липецкого УФАС. - Компании вынесено предупреждение, она обязана вернуть излишне оплаченные суммы.

В пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от комментариев отказались.
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#отопление #Квадра

Комментарии (3)

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Джон Ленин

1 минуту назад
Какое на фиг предупреждение??? Это мошенничество, здесь уголовное дело надо возбуждать....
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Иван

13 минут назад
Когда же наведут порядок с этой компанией. Пора ее уже национализировать.
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Гость

20 минут назад
Лучше купить свой дом и не платить за отопление квадре.
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