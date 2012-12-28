44 минуты назад
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Самару»
Он повторно отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина выслушал приговор по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Он уже был лишён прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, но в феврале этого года снова сел за руль пьяным, был остановлен сотрудниками ГАИ и в очередной раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
