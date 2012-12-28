У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Самару»

Он повторно отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Липецкий районный суд назначил 40-летнему повторно попавшемуся на пьяной езде мужчине 320 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года и конфискацию автомобиля «Лада-211540» в доход государства.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина выслушал приговор по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Он уже был лишён прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, но в феврале этого года снова сел за руль пьяным, был остановлен сотрудниками ГАИ и в очередной раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.