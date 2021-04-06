Юлия Брунцева потребовала смягчения приговора

А вот сторона потерпевших, семья Костиных, пока не потребовала ужесточения наказания для виновницы гибели 18-летнего парня.

Признанная виновной в смертельной пьяной аварии Юлия Брунцева подала апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Липецка, где ее за преступление наказали 8 годами лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная направила жалобу из СИЗО, куда ее отвезли из зала суда 24 марта.



- Осужденная передала свою жалобу через СИЗО. Поступивший документ пока судом не рассмотрен, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкой областного суда. - От стороны потерпевших жалобы пока не поступало, требование о пересмотре семья Костиных могла подать по почте.



24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Таким образом, суд поддержал требование государственного обвинителя, который требовал для Брунцевой именно такого наказания ввиду неумышленности преступления. Адвокат семьи погибшего в аварии 18-летнего Александра Костина и его семья настаивали на максимальной мере в виде 12 лет заключения. Сама Юлия Брунцева признала вину еще на стадии следствия и накануне в своем последнем слове заявила о раскаянии и просила назначить ей мягкое наказание.



Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.



Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.



В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.