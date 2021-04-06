Политика
сегодня, 14:02
С исторического здания в центре Липецка исчез баннер «Единой России»
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Через некоторое время региональная приемная Дмитрия Медведева обзаведется новой вывеской.
Сегодня со здания в центре Липецка, которое занимает региональная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, исчез партийный баннер.
В пресс-службе ЛРО «Единой России» GOROD48 сообщили, что баннер устарел и его сняли только затем, чтобы поменять на новый, дизайн и размер которого согласован с МКУ «Городской центр рекламы».
Напомним, что летом прошлого года урбанист Илья Варламов, снявший в Липецке часовой фильм из серии «Большая дорога с мэром», обратил внимание на баннер, уродующий внешний вид исторического здания. Мэр города пообещала обсудить судьбу этого баннера.
В пресс-службе ЛРО «Единой России» GOROD48 сообщили, что баннер устарел и его сняли только затем, чтобы поменять на новый, дизайн и размер которого согласован с МКУ «Городской центр рекламы».
Напомним, что летом прошлого года урбанист Илья Варламов, снявший в Липецке часовой фильм из серии «Большая дорога с мэром», обратил внимание на баннер, уродующий внешний вид исторического здания. Мэр города пообещала обсудить судьбу этого баннера.
10 1108
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