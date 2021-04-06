Политика

сегодня, 14:02

С исторического здания в центре Липецка исчез баннер «Единой России»

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#благоустройство
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С исторического здания в центре Липецка исчез баннер «Единой России»

Через некоторое время региональная приемная Дмитрия Медведева обзаведется новой вывеской.

Сегодня со здания в центре Липецка, которое занимает региональная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, исчез партийный баннер.

В пресс-службе ЛРО «Единой России» GOROD48 сообщили, что баннер устарел и его сняли только затем, чтобы поменять на новый, дизайн и размер которого согласован с МКУ «Городской центр рекламы».

Напомним, что летом прошлого года урбанист Илья Варламов, снявший в Липецке часовой фильм из серии «Большая дорога с мэром», обратил внимание на баннер, уродующий внешний вид исторического здания. Мэр города пообещала обсудить судьбу этого баннера.
10 1108
#благоустройство
1

Комментарии (10)

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Nuts

1 минуту назад
В пылу гнева даже не поняла на кого замахнулась. Наду уметь держать себя в руках.
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Варламов прав

37 минут назад
баннеры, пропагандирующие ворье ,оскорбительны и являются вызовом обществу.
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Липчанин

42 минуты назад
Буду рад, если она совсем исчезнет
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лол

56 минут назад
мэр с ножом сняла? где видео можно посмотреть?
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ник

58 минут назад
Зато кондеи на фасаде никуда не делись, лол
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добралась

сегодня, 14:35
и до этого баннера
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Безмасочник

сегодня, 14:34
Я, как только увидел заголовок, подумал, что его Уваркина содрала.
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60+

сегодня, 14:15
В тундру эту вывеску вместе с Медведевым и всей единой Россией !
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Мнение

сегодня, 14:15
Так давеча мэр все банеры по городу срывала.
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липецк

сегодня, 14:14
..его надо повесить ПРАВЕЕ от БЫВШЕГО ЦУМА ...ТАМ КРАСИВО БУДЕТ ВИСЕТЬ ...ТАМ ЕМУ МЕСТО
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