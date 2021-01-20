Общество

37 минут назад

Липецкая вечЁрка: зарубленный мигрант, горожане страдают от морозов и новые парки

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#вечЁрка #смерть #морозы #парки
Липецкая вечЁрка: зарубленный мигрант, горожане страдают от морозов и новые парки

Сегодня, 20 января, стало известно о том, что в деревне Студенка Добринского района, в люке нашли тело 33-летнего мужчины, четыре горожанина пострадали от морозов, им грозит ампутация рук и ног, и в Липецкой области должно появиться сразу несколько новых парков.

Страшная находка случилась на Крещение. В деревне Студенка владельцы строящегося дома обнаружили в канализационном люке тело 33-летнего мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Его зарубили. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела уроженца Республики Узбекистан.

Криминальных новостей сегодня было в избытке. Резонансное дело о смертельном ДТП на улице Зеленой, в котором погиб 18-летний сын врачей, передали в суд.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП на НЛМК. Во время ремонта в клапанной станции кислорода и охлаждающей воды конвертера № 1 конвертерного цеха получил ожоги слесарь. Его госпитализировали, жизни мужчины ничего не угрожает. Тем не менее возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности при ремонтных работах в конвертерном цехе НЛМК.

Двух женщин сегодня осудили за кражу 33 тысяч рублей у старика. Любительницы легких денег проведут в колонии 2,5 и 4,5 года (одна из них оказалась рецидивисткой).

Странная кража произошла накануне в Липецке. Из частного дома на улице Воронежской украли четырех питбулей. Хозяйка опасается, что бойцовских собак могли убить.

А на улице Гагарина автомобиль провалился в люк. Это происшествие не имело серьезных последствий, как на улице Стаханова, когда обварились кипятком два человека. Сегодня автомобиль благополучно вытащили из ловушки.

Из-за морозов, которые стоят в Липецке уже несколько дней, пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в ожоговом центре. Врачи пытаются спасти им руки и ноги. Хотя прогноз неутешительный — может потребоваться ампутация.

В липецкой ночлежке клиентов стали оставлять в помещении на день, чтобы не замерзли.
А вот большинству школьников от морозов никакой пользы не было. Отменять занятия не стали. Только елецким младшеклассникам устроили выходной день.

Холода затронули даже постояльцев зоопарка. Птицам стали давать больше корма, а  хищникам добавили мяса.

Кстати, завтра последний холодный день, потом начнется потепление, и даже могут пойти дожди.

Проект елецких реконструкторов получил президентский грант. На эти деньги «Военно-исторический клуб «Копьё» планирует возвести частокол вокруг площадки «Русборг» в поселке Елецкий, а также сделать дорогу, навесы и землянки.

— Надеюсь, что этот проект доведут до конца, минуя судьбу всяких там «Катящихся камней». Если всё получится — у нас появится шикарнейшее и уникальное место для отдыха и прогулок. Удачи ребятам из «Копья»! — надеется Местный.

А в микрорайоне «Европейский», между улицами Минская и Свиридова,   собираются разбить небольшой парк.
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#вечЁрка #смерть #морозы #парки

Комментарии (1)

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Тьфу ты

9 минут назад
Опять парк. От одного этого слова уже тошнит. Придумали бы другие способы как бюджетные деньги распиливать по карманам.
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