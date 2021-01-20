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Липецкая вечЁрка: зарубленный мигрант, горожане страдают от морозов и новые парки
Сегодня, 20 января, стало известно о том, что в деревне Студенка Добринского района, в люке нашли тело 33-летнего мужчины, четыре горожанина пострадали от морозов, им грозит ампутация рук и ног, и в Липецкой области должно появиться сразу несколько новых парков.
Криминальных новостей сегодня было в избытке. Резонансное дело о смертельном ДТП на улице Зеленой, в котором погиб 18-летний сын врачей, передали в суд.
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП на НЛМК. Во время ремонта в клапанной станции кислорода и охлаждающей воды конвертера № 1 конвертерного цеха получил ожоги слесарь. Его госпитализировали, жизни мужчины ничего не угрожает. Тем не менее возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности при ремонтных работах в конвертерном цехе НЛМК.
Двух женщин сегодня осудили за кражу 33 тысяч рублей у старика. Любительницы легких денег проведут в колонии 2,5 и 4,5 года (одна из них оказалась рецидивисткой).
Странная кража произошла накануне в Липецке. Из частного дома на улице Воронежской украли четырех питбулей. Хозяйка опасается, что бойцовских собак могли убить.
А на улице Гагарина автомобиль провалился в люк. Это происшествие не имело серьезных последствий, как на улице Стаханова, когда обварились кипятком два человека. Сегодня автомобиль благополучно вытащили из ловушки.
Из-за морозов, которые стоят в Липецке уже несколько дней, пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в ожоговом центре. Врачи пытаются спасти им руки и ноги. Хотя прогноз неутешительный — может потребоваться ампутация.
В липецкой ночлежке клиентов стали оставлять в помещении на день, чтобы не замерзли.
А вот большинству школьников от морозов никакой пользы не было. Отменять занятия не стали. Только елецким младшеклассникам устроили выходной день.
Холода затронули даже постояльцев зоопарка. Птицам стали давать больше корма, а хищникам добавили мяса.
Кстати, завтра последний холодный день, потом начнется потепление, и даже могут пойти дожди.
Проект елецких реконструкторов получил президентский грант. На эти деньги «Военно-исторический клуб «Копьё» планирует возвести частокол вокруг площадки «Русборг» в поселке Елецкий, а также сделать дорогу, навесы и землянки.
— Надеюсь, что этот проект доведут до конца, минуя судьбу всяких там «Катящихся камней». Если всё получится — у нас появится шикарнейшее и уникальное место для отдыха и прогулок. Удачи ребятам из «Копья»! — надеется Местный.
А в микрорайоне «Европейский», между улицами Минская и Свиридова, собираются разбить небольшой парк.
Тьфу ты