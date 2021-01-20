Липецкая вечЁрка: зарубленный мигрант, горожане страдают от морозов и новые парки

Сегодня, 20 января, стало известно о том, что в деревне Студенка Добринского района, в люке нашли тело 33-летнего мужчины, четыре горожанина пострадали от морозов, им грозит ампутация рук и ног, и в Липецкой области должно появиться сразу несколько новых парков.