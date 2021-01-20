27 минут назад
33-летнего мигранта нашли зарубленным в канализационном колодце
Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в канализационном колодце тела 33-летнего уроженца Республики Узбекистан.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, причастного к убийству мигранта. Допрашиваются собственники домовладения, а также отрабатывается круг знакомых потерпевшего, с которыми он занимался отделочными работами в строящемся доме, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Геннадий
следак