Происшествия

27 минут назад

33-летнего мигранта нашли зарубленным в канализационном колодце

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#убийство
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33-летнего мигранта нашли зарубленным в канализационном колодце

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в канализационном колодце тела 33-летнего уроженца Республики Узбекистан.

По данным следствия, 19 января владельцы новостроящегося дома в деревне Студенка Добринского района обнаружили в канализационном колодце завернутое в полиэтиленовый пакет тело 33-летнего мужчины и сообщили об этом в правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела на шее и голове обнаружены рубленые раны.  

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, причастного к убийству мигранта. Допрашиваются собственники домовладения, а также отрабатывается круг знакомых потерпевшего, с которыми он занимался отделочными работами в строящемся доме, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


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#убийство
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Комментарии (2)

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Геннадий

8 минут назад
Дома надо сидеть . В кишлаке.
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следак

19 минут назад
Видимо допустил брак в работе.
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