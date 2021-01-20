33-летнего мигранта нашли зарубленным в канализационном колодце

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в канализационном колодце тела 33-летнего уроженца Республики Узбекистан.

По данным следствия, 19 января владельцы новостроящегося дома в деревне Студенка Добринского района обнаружили в канализационном колодце завернутое в полиэтиленовый пакет тело 33-летнего мужчины и сообщили об этом в правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела на шее и голове обнаружены рубленые раны.



- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, причастного к убийству мигранта. Допрашиваются собственники домовладения, а также отрабатывается круг знакомых потерпевшего, с которыми он занимался отделочными работами в строящемся доме, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





