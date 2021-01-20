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В Липецке пропали четыре питбуля

22 2183
#собака #животные
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В Липецке пропали четыре питбуля

Хозяйка собак уже обратилась в полицию.

В Липецке разыскивают четырёх собак. Как рассказала GOROD48 хозяйка животных Татьяна Сафонова, четыре собаки породы питбуль пропали вчера ориентировочно с 8 утра до 8 вечера.

- В это время меня не было дома, а собаки находились во дворе частного дома на улице Воронежская в районе Сырского рудника, - сообщила Татьяна Сафонова. - Собак я держу уже давно, 20 лет. Конкретно этим было от 2 до 7 лет. Когда я вернулась домой, вольеры, которые закрывались на шпингалет, были открыты, а собак в них не было.

Женщина полагает, что собак могли украсть или даже убить. И просит откликнуться возможных очевидцев случившегося.

- Прошу помощи: всех, кто что-либо видел или слышал, прошу откликнуться, если увидите этих собак или их трупы - прошу сообщить, может,  кто-то шел мимо и видел что подозрительное - откликнитесь, - отмечает женщина. - Судя по всему, собак перетаскивали через забор.  Контактный  номер - 89103520302, Татьяна.

Татьяна уже обратилась за помощью в «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области», и сейчас к ней домой приехала полиция. В данный момент хозяйку собак опрашивают. 


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22 2183
#собака #животные
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Комментарии (22)

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Инженер

4 минуты назад
И хорошо . Замахали с этими булями
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А в парке победы гуляют две тёти Моти

5 минут назад
С собакой,которые кидаются и лают на лыжников. С виду приличные, но гавкают громче своей собаки. Надо лишить их собачьих прав
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мамашка

9 минут назад
Может найдется человек,который обеспечит безопасность окружающих, и не важно каким способом.
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Афанасий

29 минут назад
Разводи в другой раз кроликов Вот ведь горе-псы пропали -ой!
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&&&

29 минут назад
Все те люди, которые ниже прокомментировали собак бойцовской породы, хоть раз имели с ними дело. Они добрее и умнее Вас всех вместе взятых. А хозяйке поскорей найти своих собак.
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Animal planet.

38 минут назад
Может на соседей внимание обратить?
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Animal planet.

39 минут назад
Леночка,лучше помолчи
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эстет

39 минут назад
тупость хозяев,держащих таких псов,просто удивляет.шпингалеты.....от нескольких прыжков животного на дверь.шпингалет сам может открыться.собачница уходит на пол.суток и не парится....халатность...
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Вольфганг

40 минут назад
Не с проста это, никто воровать собак не будет из вольеров, тем более таких. Наверно проблема в хозяевах, в отношении этих хозяев к окружающим, у них же всегда самые добрые собаки, а вокруг все злые люди. Наверно есть грешок и наверняка им делали замечания?
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+++

46 минут назад
на шаурму пошли ..
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