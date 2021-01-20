В Липецке пропали четыре питбуля

Хозяйка собак уже обратилась в полицию.



В Липецке разыскивают четырёх собак. Как рассказала GOROD48 хозяйка животных Татьяна Сафонова, четыре собаки породы питбуль пропали вчера ориентировочно с 8 утра до 8 вечера.





- В это время меня не было дома, а собаки находились во дворе частного дома на улице Воронежская в районе Сырского рудника, - сообщила Татьяна Сафонова. - Собак я держу уже давно, 20 лет. Конкретно этим было от 2 до 7 лет. Когда я вернулась домой, вольеры, которые закрывались на шпингалет, были открыты, а собак в них не было.





Женщина полагает, что собак могли украсть или даже убить. И просит откликнуться возможных очевидцев случившегося.





- Прошу помощи: всех, кто что-либо видел или слышал, прошу откликнуться, если увидите этих собак или их трупы - прошу сообщить, может, кто-то шел мимо и видел что подозрительное - откликнитесь, - отмечает женщина. - Судя по всему, собак перетаскивали через забор. Контактный номер - 89103520302, Татьяна.





Татьяна уже обратилась за помощью в «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области», и сейчас к ней домой приехала полиция. В данный момент хозяйку собак опрашивают.





