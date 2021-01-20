Следствие устанавливает обстоятельства получения слесарем НЛМК серьезных ожогов

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности при ремонтных работах в конвертерном цехе НЛМК, в результате которого 48-летний слесарь получил ожог лица (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, вечером 18 января 2021 года в клапанной станции кислорода и охлаждающей воды конвертера № 1 конвертерного цеха ПАО «НЛМК» рабочие ремонтировали оборудование с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло за собой взрыв и воспламенение. В результате 48-летний слесарь-ремонтник получил ожоги, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Мужчина госпитализирован, угрозы его жизни нет.



- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте. Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления причины возгорания, - сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.



Пресс-служба НЛМК предоставила GOROD48 следующий комментарий: «18 января в конвертерном цехе комбината был травмирован сотрудник предприятия, который проводил ремонт оборудования. По предварительным причинам, из-за утечки кислорода загорелась спецодежда сотрудника. Пострадавшего с термическим ожогом госпитализировали в ожоговое отделение ГУЗ ГБ № 3 «Свободный Сокол». На предприятии создана комиссия для выяснения причин инцидента«.