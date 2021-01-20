В Липецкой области – последний холодный день

После аномальных холодов в Липецкую область придут аномально теплые дни.

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег. 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег, температура начнет активно повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 января – 13-15 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы, 22 января – 2-4 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы, 23 января – 0-2 градуса тепла, что на 10-12 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 19 до 24 градусов мороза, днем будет от 7 до 12 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью составит от 21 до 23 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза.



День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.

