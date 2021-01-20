Общество
18 минут назад
В Липецке отменять уроки из-за мороза не будут
Елецкий пример школы регионального центра не поддержали.
Как сообщила GOROD48 председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, школы Липецка не будут отменять занятия для учеников 1-4 классов. Ранее об отмене уроков у младшеклассников сообщила администрация Ельца. Там решение о приостановке занятий объяснили морозом.
Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.
Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.
Доброжелатель.
Светлане.
Мда