Общество

18 минут назад

В Липецке отменять уроки из-за мороза не будут

3 335
#школа #уроки #мороз
1
В Липецке отменять уроки из-за мороза не будут

Елецкий пример школы регионального центра не поддержали.

Как сообщила GOROD48 председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, школы Липецка не будут отменять занятия для учеников 1-4 классов. Ранее об отмене уроков у младшеклассников сообщила администрация Ельца. Там решение о приостановке занятий объяснили морозом.

Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.
3 335
#школа #уроки #мороз
1

Комментарии (3)

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Доброжелатель.

6 минут назад
Да что там у нас то 23 а по ощущениям 30 на Яндексе. Да и на работу и школу с личным шофёром тогда не какие морозы не страшны.
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Светлане.

10 минут назад
Ну конечно если на работу в свой тёплый кабинет добираться на машине то и мороза не заметишь.
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Мда

11 минут назад
Охренеть, действительно, пусть лучше мерзнут..
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