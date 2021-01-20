Происшествия

21 минуту назад

Двух женщин осудили за кражу денег у старика

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#кража
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Двух женщин осудили за кражу денег у старика

Сегодня Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по делу о краже 33 000 рублей из квартиры 83-летнего жителя города. Обвиняемыми по делу проходили 38-летняя Раиса Михайловская и 35-летняя Мария Клейн. В жилье старика одна из них попала представившись работницей газовой службы.

По версии следствия, 20 февраля 2020 года Раиса Михайловская и многодетная мать Мария Клейн зашли в подъезд дома №55 по улице Неделина за 83-летним жителем Липецка.

Раиса Михайловская представились пенсионеру сотрудницей газовой службы, которой необходимо проверить газовый счетчик в его квартире. 

Старик заявил, что в его квартире нет такого счетчика, но Михайловская вошла в жилье липчанина и отвлекла его разговором. В это время в квартиру пробралась Мария Клейн, на журнальном столике она нашла сбережения пенсионера — 33 тысячи рублей, забрала деньги и вышла из жилья. Хозяин же квартиры проводил Раису Михайловскую до дверей и собрался звонить в газовую службу — ситуация показалась ему странной. 

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Через несколько минут в квартиру постучался полицейский и предложил проверить не пропало ли что-либо. Оказалось, что несколько дней за криминальной парочкой следила полиция. Оперативники отрабатывали информацию о кражах из домов и квартир стариков, в которые воровки попадали под надуманными предлогами. 

Полицейский сообщил по рации, что преступниц пора брать. Задержание произошло в супермаркете на улице Фрунзе, куда женщин отвез их знакомый водитель. Задержанным  предъявили обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ — кража. В суде на своем последнем слове они устроили драматичное шоу с рыданием на коленях и мольбах о прощении. Ведь эта кража в их криминальной биографиях уже не первая. 

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В итоге Октябрьский суд Липецка приговорил  Раису Михайловскую к 2,5 года в колонии общего режима, Мария Клейн получила 4,5 года колонии - за аналогичное преступление она уже была осуждена с отсрочкой приговора, наказание за последнюю кражу суд суммировал с ранее назначенным.
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#кража
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Комментарии (1)

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да

10 минут назад
на месте их надо пристрелить было
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