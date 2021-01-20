Происшествия

6 минут назад

Дело о смертельном ДТП на улице Зеленой передали в суд

155
#авария #ДТП
Дело о смертельном ДТП на улице Зеленой передали в суд

Расследование ДТП, в котором погиб 18-летний парень и пострадали его родители, завершено.

Следственное управление регионального УМВД завершило расследование уголовного дела по смертельному ДТП, которое произошло в Липецке 9 августа, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Октябрьский районный суд Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Органами предварительного следствия проделан значительный объем следственных действий, допрошено несколько десятков свидетелей и очевидцев, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая судебные экспертизы. Все это позволило установить обстоятельства преступления, собрать доказательства по делу и предъявить обвинение.

По версии следствия, виновницей смертельной аварии стала 38-летняя Юлия Брунцева, которая управляла автомобилем «Toyota RAV4»: женщина села пьяной за руль и врезалась в «семерку». Женщина с осени находится под домашним арестом. Срок последнего продления меры пресечения истекает 11 февраля 2021 года.

Вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «семерку» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке.

В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
155
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Двух женщин осудили за кражу денег у старика
#кража
1
Двух женщин осудили за кражу денег у старика

16 минут назад

Происшествия
33-летнего мигранта нашли зарубленным в канализационном колодце
#убийство
2
33-летнего мигранта нашли зарубленным в канализационном колодце

22 минуты назад

Происшествия
В Липецке пропали четыре питбуля
#собака #животные
20
В Липецке пропали четыре питбуля

сегодня, 11:41

Происшествия
Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей
#обморожение
9
Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей

сегодня, 10:22

Происшествия
Под колеса «Тойоты» на пешеходном переходе попал 49-летний мужчина
#авария #ДТП
2
Под колеса «Тойоты» на пешеходном переходе попал 49-летний мужчина

сегодня, 09:43

Происшествия
Вместе с подержанным телефоном ельчанка получила доступ к чужому счету
#телефон #кража #банковский счет
6
Вместе с подержанным телефоном ельчанка получила доступ к чужому счету

сегодня, 09:10

Происшествия