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6 минут назад
Дело о смертельном ДТП на улице Зеленой передали в суд
Расследование ДТП, в котором погиб 18-летний парень и пострадали его родители, завершено.
Следственное управление регионального УМВД завершило расследование уголовного дела по смертельному ДТП, которое произошло в Липецке 9 августа, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Октябрьский районный суд Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Органами предварительного следствия проделан значительный объем следственных действий, допрошено несколько десятков свидетелей и очевидцев, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая судебные экспертизы. Все это позволило установить обстоятельства преступления, собрать доказательства по делу и предъявить обвинение.
По версии следствия, виновницей смертельной аварии стала 38-летняя Юлия Брунцева, которая управляла автомобилем «Toyota RAV4»: женщина села пьяной за руль и врезалась в «семерку». Женщина с осени находится под домашним арестом. Срок последнего продления меры пресечения истекает 11 февраля 2021 года.
Вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «семерку» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке.
В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Октябрьский районный суд Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Органами предварительного следствия проделан значительный объем следственных действий, допрошено несколько десятков свидетелей и очевидцев, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая судебные экспертизы. Все это позволило установить обстоятельства преступления, собрать доказательства по делу и предъявить обвинение.
По версии следствия, виновницей смертельной аварии стала 38-летняя Юлия Брунцева, которая управляла автомобилем «Toyota RAV4»: женщина села пьяной за руль и врезалась в «семерку». Женщина с осени находится под домашним арестом. Срок последнего продления меры пресечения истекает 11 февраля 2021 года.
Вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «семерку» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке.
В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.