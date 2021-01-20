Общество
31 минуту назад
Елецкие школы отменили уроки из-за мороза
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Младшеклассники могут остаться дома.
В связи с низкой температурой воздуха в школах Ельца отменяются занятия, сообщает городская администрация. Дома сегодня остаются ученики с 1 по 4 класс включительно.
Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.
Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.
2 419
R
А в городе и в 50 пойдут.