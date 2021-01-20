Елецкие школы отменили уроки из-за мороза

Младшеклассники могут остаться дома.

В связи с низкой температурой воздуха в школах Ельца отменяются занятия, сообщает городская администрация. Дома сегодня остаются ученики с 1 по 4 класс включительно.



Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.