Общество

31 минуту назад

Елецкие школы отменили уроки из-за мороза

2 419
#образование #школа #погода
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Елецкие школы отменили уроки из-за мороза

Младшеклассники могут остаться дома.

В связи с низкой температурой воздуха в школах Ельца отменяются занятия, сообщает городская администрация. Дома сегодня остаются ученики с 1 по 4 класс включительно.

Напомним, в ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление.
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#образование #школа #погода
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Комментарии (2)

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R

18 минут назад
А в Липецке дети морозоустойчивые, !
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А в городе и в 50 пойдут.

22 минуты назад
Елец то северней и там позаботились о детях. А городские не думают об этом так как своих чад возят на служебном транспорте прям чуть ли не в классы. Да и школы элитные или репетиторы домой приходят.
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