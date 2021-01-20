Происшествия

сегодня, 09:04

В Липецке автомобиль провалился колесом в открытый люк

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#люк #автомобиль
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В Липецке автомобиль провалился колесом в открытый люк

Обошлось без ущерба и пострадавших.

Вчера напротив дома №104 по улице Гагарина в Липецке автомобиль провалился колесом в открытый люк. По словам очевидцев, в необычное происшествие попал врач-педиатр. Машину удалось вытащить, обошлось без повреждений и пострадавших.

На место выезжали аварийные бригады и службы. Как рассказали GOROD48 энергетики, крышку люка обнаружили буквально в 20 сантиметрах: одно из предположений - её могла случайно сдвинуть снегоочистительная техника.

Колесо автомобиля оперативно достали из люка. Никаких претензий водитель автомобиля предъявлять к энергетикам не стал. К тому же происшествие случилось не на проезжей части.
Фото - vk.com

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#люк #автомобиль
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Комментарии (4)

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дед

37 минут назад
Гостья, В сша под бруклинским мостом живут и ничего...Правда вчера их лагерь сгорел....
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Гостья

52 минуты назад
Рядом с нашим домом в теплотрассы бомжи поселились. Похоже, это их рук дело
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Пипецк

55 минут назад
Лена, да с тыкал юы в телефон 100% был бы в люке.
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Лена

сегодня, 09:17
А если бы шел ребенок?
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