Обошлось без ущерба и пострадавших.

Вчера напротив дома №104 по улице Гагарина в Липецке автомобиль провалился колесом в открытый люк. По словам очевидцев, в необычное происшествие попал врач-педиатр. Машину удалось вытащить, обошлось без повреждений и пострадавших.На место выезжали аварийные бригады и службы. Как рассказали GOROD48 энергетики, крышку люка обнаружили буквально в 20 сантиметрах: одно из предположений - её могла случайно сдвинуть снегоочистительная техника.Колесо автомобиля оперативно достали из люка. Никаких претензий водитель автомобиля предъявлять к энергетикам не стал. К тому же происшествие случилось не на проезжей части.