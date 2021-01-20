В микрорайоне «Европейский» планируют разбить парковую зону

Работы по созданию парка в центральной части микрорайона, между улицами Минская и Свиридова, решено начать уже в этом году. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, парк разобьют на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Мы проводили опрос местных жителей, который показал, что они нуждаются в создании прогулочных и спортивных зон, а также озеленении, поэтому было принято решение о разработке проекта новой парковой зоны, - пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Департамент предлагант оборудовать в парке несколько спортивных площадок – для футбола, стритбола, воркаута и игры в теннис, а также создать игровые зоны для юных липчан от трех до двенадцати лет. Кроме того, на территории парковой зоны планируют обустроить парковку, фудкорт, прогулочные зоны, площадки для проведения различных мероприятий, игры в шахматы, выгула собак.





- В основе концепции лежит идея парка, как единого двора для всех жителей микрорайона, где каждый сможет найти себе занятие по душе, - поделились в департаменте. – Здесь установят арт-объекты, малые архитектурные формы, смонтируют освещение и видеонаблюдение, высадят деревья, кустарники и газон.





Создание новой парковой зоны начнется уже в этом году – сейчас в департаменте разрабатывают проект, после чего его вынесут на общественные обсуждения. Серьёзным остаётся вопрос финансирования. Возможно, работы по созданию места отдыха из-за масштабов придётся разбить на несколько лет.

- В этом году мы планируем привлечь средства нацпроекта. В будущем также хотим участвовать в различных федеральных программах. Кроме того, возможно, какие-то идеи нам удастся реализовать с помощью инвесторов, - отмечают в департаменте.