Общество

55 минут назад

«Русборг» станет историко-культурным парком

7 684
#туризм
«Русборг» станет историко-культурным парком

Проект елецких реконструкторов получил президентский грант

18 проектов Липецкой области оказались в числе победителей по итогам первого в этом году конкурса президентских грантов. Два из них будут реализованы в сфере туризма. 

Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно-исторический клуб «Копьё» представила на соискание гранта проект «Историко-культурный парк «Русборг» в направлении «Сохранение исторической памяти». Парк «Русборг» − это крепость эпохи Раннего Средневековья, созданная в натуральную величину, для изучения и публичного представления реконструированных предметов и сооружений эпохи Древней Руси 9-11 веков. Сейчас на предполагаемом месте парка проходят три фестиваля исторической реконструкции: «Русборг», «Ладейное Поле» и «СтрЕлец». Эти события полюбили участники и зрители из разных городов страны. Для многих из них посещение этих фестивалях стало доброй семейной традицией. В перспективе планируется, что парк будет доступен посетителям в течение всего года. 

- В рамках этого гранта в этом году планируем возвести частокол вокруг площадки «Русборг» в поселке Елецкий, - рассказал GOROD48 автор идеи и руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копье» Павел Семенов.  – Также сделаем дорогу, соорудим навесы, землянки. Площадка лагеря и так крупнейшая в стране, построили первый в России причал для лодки викингов, где швартуем летом нашу лодку-реплику «Скальд». Идея рассчитана на много лет, а стремление – создать парк реконструкторов по лучшим европейским образцам – французского парка реконструкторов «Геделон», польского – Волин. Дело это быстро не делается, тот же «Геделон» строится уже 18 лет, и само строительство является туристической достопримечательностью. «Русборг» хочется видеть домом для реконструкторов, чтобы любой реконструктор мог приехать, переодеться в одежды викингов и пожить здесь, а для людей, чтобы это был музей, парк, место отдыха и интересного времяпровождения.

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Также грантовую поддержку получил проект «Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Фестиваль задуман как реконструкция жизни русской усадьбы с её укладом и особенным мироощущением. В программе гармонично соединились светские, народные и православные традиции. Все площадки фестиваля интерактивны, имеют своё историческое основание. Используемый формат: мастер-классы, семинары, дегустации, игровые программы, театрализованные зарисовки, иммерсивные экскурсии, сообщили в Центре развития культуры и туризма.


7 684
#туризм

Комментарии (7)

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У нас как всегда

12 минут назад
французский парк реконструкторов «Геделон» не взял ни франка из бюджета Франции и существует только на пожертвования и платит налоги
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Горожанин

20 минут назад
Не место язычникам на нашей земле
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Дааа

24 минуты назад
Вы трубы меняйте, какой очередной парк????
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Ответ fedu

24 минуты назад
Народу все равно, где Пиво сосать, лишь бы на тусныл сходить. Бред все это, от безделья с ума сходят
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fed

29 минут назад
Местный, "кучка" собирается под 10 тысяч на фестиваль. Где больше бывает в Липецкой области?
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Местный

37 минут назад
Да зачем он нужен этот русборг??? Сомнительное развлечение для кучки дядек живущих в прошлом времени
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Василий!

40 минут назад
Это будет историко-культурный откат бюджетных средств!
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