«Русборг» станет историко-культурным парком

Проект елецких реконструкторов получил президентский грант

18 проектов Липецкой области оказались в числе победителей по итогам первого в этом году конкурса президентских грантов. Два из них будут реализованы в сфере туризма.Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно-исторический клуб «Копьё» представила на соискание гранта проект «Историко-культурный парк «Русборг» в направлении «Сохранение исторической памяти». Парк «Русборг» − это крепость эпохи Раннего Средневековья, созданная в натуральную величину, для изучения и публичного представления реконструированных предметов и сооружений эпохи Древней Руси 9-11 веков. Сейчас на предполагаемом месте парка проходят три фестиваля исторической реконструкции: «Русборг», «Ладейное Поле» и «СтрЕлец». Эти события полюбили участники и зрители из разных городов страны. Для многих из них посещение этих фестивалях стало доброй семейной традицией. В перспективе планируется, что парк будет доступен посетителям в течение всего года.- В рамках этого гранта в этом году планируем возвести частокол вокруг площадки «Русборг» в поселке Елецкий, - рассказал GOROD48 автор идеи и руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копье» Павел Семенов. – Также сделаем дорогу, соорудим навесы, землянки. Площадка лагеря и так крупнейшая в стране, построили первый в России причал для лодки викингов, где швартуем летом нашу лодку-реплику «Скальд». Идея рассчитана на много лет, а стремление – создать парк реконструкторов по лучшим европейским образцам – французского парка реконструкторов «Геделон», польского – Волин. Дело это быстро не делается, тот же «Геделон» строится уже 18 лет, и само строительство является туристической достопримечательностью. «Русборг» хочется видеть домом для реконструкторов, чтобы любой реконструктор мог приехать, переодеться в одежды викингов и пожить здесь, а для людей, чтобы это был музей, парк, место отдыха и интересного времяпровождения.Также грантовую поддержку получил проект «Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Фестиваль задуман как реконструкция жизни русской усадьбы с её укладом и особенным мироощущением. В программе гармонично соединились светские, народные и православные традиции. Все площадки фестиваля интерактивны, имеют своё историческое основание. Используемый формат: мастер-классы, семинары, дегустации, игровые программы, театрализованные зарисовки, иммерсивные экскурсии, сообщили в Центре развития культуры и туризма.