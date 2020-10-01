вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: 43-я жертва COVID-19, смерть на обочине и продажа «Елецкого»
Сегодня, 30 сентября, стало известно об очередном погибшем от коронавирусной инфекции, в садоводческом товариществе нашли тело женщины, и на торги выставили необычный лот.
А в Липецком курорте случилась вспышка ОРВИ. Причем троих отдыхающих отравили в ковидный госпиталь. О том, что в санатории неладно, GOROD48 рассказала женщина, назвавшаяся работницей АО «Липецккурорт». Главврач учреждения уверяет, что повода для беспокойства нет. Стоит отметить, что на 2 октября там намечен новый заезд отдыхающих.
Прочитав этот материл, одна из наших комментаторов напомнила о другой проблеме курорта.
— Старинный липецкий курорт, который мог бы стать нашей изюминкой и привлекать туристов, превратили в унылый неинтересный совок. Вот что бывает, когда плюют на историю, — заявила наша читательница, подписавшаяся «Неадекватной женщиной со вкусом».
За последние сутки диагноз «СОVID-19» поставили 40 жителям области. Для сравнения, 3 мая в Липецкой области было выявлено 39 заболевших. Выздоровели сегодня 23 человека. Знакомясь с этой статистикой, посетитель GOROD48 написал о том, как он мечтает пережить ковидный период.
— Да пора всеобщий карантин вводить. Людям раздать деньги на водку. И пусть волонтеры еду разносят по домам. Вот это будет правильно. Посидим в масках до весны, что нам трудно что ли, на благо страны так сказать. Мы же патриоты, — написал Наблюдатель.
С сегодняшнего дня в Липецкой области ужесточились карантинные меры. В общественный транспорт без масок официально вроде нельзя, но в реальности все-таки можно. Водители молча пускают в салон пассажиров без индивидуальных средств защиты. Хотя стоит отметить, что в транспорте ездит все же больше сознательных пассажиров, нежели ковид-диссидентов.
Эта новость на GOROD48 собрала уже больше 150 комментариев.
— Чтобы маска защищала от вируса, надо каждый раз надевать новую, а при выходе из автобуса выбрасывать использованную в ближайшую урну. Если носить одну маску целый день, то она, наоборот, повышает вероятность заразиться, причём не только коронавирусом, а даже туберкулёзом, который намного хуже, — уверен Guest.
— Показуха во всем: по магазину ходишь без маски, а пробиваешь товар в ней. В автобус вошел в маске, а сидишь с ней на подбородке. В поликлинике на входе тебе измеряют температуру, но у кабинета врача ты сидишь с температурящим. В школу не пошел ребенок по причине болезни живота, но за справкой идет в один кабинет с больными ОРЗ. Страна дураков!!! — возмущается Юлия.
Жуткая история произошла сегодня в садоводческом товариществе «Тракторостроитель-1». Там нашли тело женщины, которая пропала два дня назад. Липчанку, которая ушла на дачу и не вернулась, искали родственники, сначала они отыскали ее обувь и кепку у обочины дороги.
И лот, который вполне может победить в конкурсе самых оригинальных. На торги выставлена придорожная стела с надписью «Елецкий микрорайон». Это один из активов Липецкой ипотечной корпорации. Оценили стелу в более чем полмиллиона рублей.
Комментаторы со знанием дела начали прицениваться к лоту перед предстоящими торгами.
— Ого! У кого же такие деньги найдутся?! Может, подешевке отдадите, а?! — написал барыга.
— Какие деньжищи за кусок бетона. Домик в деревне можно купить и отдать к примеру погорельцам, — считает Софа.
— Народ, давайте соберёмся и выкупим эту злосчастную стеллу! — предложил Василий.
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