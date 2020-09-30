сегодня, 11:20
«Елецкий» выставили на торги
Среди активов разоренной «Липецкой ипотечной корпорации» оказался удивительный лот — световая придорожная стела «Елецкий». Этот знак оценили свыше чем в полмиллиона рублей.
Среди имущества «ЛИК» самым дорогим лотом оказалось пятиэтажное офисное здание на улице Подгоренской. К зданию «прилагается» земельный участок в 9 962 квадратных метра Недвижимость и землю оценили в 53,6 млн рублей.
Самым необычным лотом стал актив, оцененный в 564 813 рубля. За эту сумму предлагают выкупить придорожную стелу «Елецкий».
Кроме того, с торгов, намеченных на декабрь, планируют сбыть квартиры в Ельце, строительную технику, водонапорную башню, гаражи в микрорайоне «Университетский», грузовой фургон, фонари на стройплощадке в Матырском карьере.
В конце августа 2019 года суд признал «ЛИК» банкротом. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», которое перекупило право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК».
В дело о банкротстве «ЛИК» вступили свыше 200 кредиторов. Большая часть из них — дольщики или индивидуальные предприниматели, редко их требования к «ЛИК» превышают 1,5 млн рублей. Куда большие суммы с компании-банкрота хотят взыскать организации. Общие долги ипотечной корпорации составляют около миллиарда рублей.
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