«Елецкий» выставили на торги

Среди активов разоренной «Липецкой ипотечной корпорации» оказался удивительный лот — световая придорожная стела «Елецкий». Этот знак оценили свыше чем в полмиллиона рублей.

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве «Липецкой ипотечной корпорации» выставил на торги имущество компании. На электронном аукционе разыграют 13 лотов. Общая начальная стоимость активов составляет около 93 миллионов рублей.



Среди имущества «ЛИК» самым дорогим лотом оказалось пятиэтажное офисное здание на улице Подгоренской. К зданию «прилагается» земельный участок в 9 962 квадратных метра Недвижимость и землю оценили в 53,6 млн рублей.



Самым необычным лотом стал актив, оцененный в 564 813 рубля. За эту сумму предлагают выкупить придорожную стелу «Елецкий».



Кроме того, с торгов, намеченных на декабрь, планируют сбыть квартиры в Ельце, строительную технику, водонапорную башню, гаражи в микрорайоне «Университетский», грузовой фургон, фонари на стройплощадке в Матырском карьере.



В конце августа 2019 года суд признал «ЛИК» банкротом. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», которое перекупило право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК».



В дело о банкротстве «ЛИК» вступили свыше 200 кредиторов. Большая часть из них — дольщики или индивидуальные предприниматели, редко их требования к «ЛИК» превышают 1,5 млн рублей. Куда большие суммы с компании-банкрота хотят взыскать организации. Общие долги ипотечной корпорации составляют около миллиарда рублей.