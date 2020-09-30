Коронавирус

сегодня, 14:11

635 человек в Липецкой области лечатся от COVID-19

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#коронавирус
635 человек в Липецкой области лечатся от COVID-19

23 человека за минувшие сутки завершили лечение от коронавируса.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 6 101случай новой коронавирусной инфекции. Из них 5 423 человека выздоровели, 43 человека умерли, 635 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 569 человек с диагнозом коронавирусная инфекция и 492 человека с подозрением на выделение вируса. Дома лечатся 66 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 40 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего, традиционно, в Липецке — 16. На втором месте Елец — 7 случаев, третье место поделили Грязинский, Елецкий и Липецкий районы — по 3 заболевших. В Добринском и Задонском районах — по 2 заболевших, в Данковском, Измалковском, Лев-Толстовском и Становлянском районах — по одному.

4 2143
#коронавирус

Комментарии (4)

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Хватит спекулировать на орви

сегодня, 15:51
Надоело, слушать ложь
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Вика

сегодня, 15:17
Расскажите, сколько свободных мест а больницах! Почему постоянно циркулируют слухи, что туда невозможно попасть?/
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Наблюдателю

сегодня, 14:57
Те деньги , которые нужно бы было народу раздать , уже давно тю-тю...да и зачем им это? Они живут в другом мире, далеком от действительности.
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Наблюлатель

сегодня, 14:46
Да пора ссеобщий карантин вводить. Людям раздать деньги на водку. И пусть волонтеры еду разносят по домам. Вот это будет правильно. Посидим в масках до весны, что нам трудно чтоли, на блого страны так сказать. Мы же патриоты.
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