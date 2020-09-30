635 человек в Липецкой области лечатся от COVID-19

23 человека за минувшие сутки завершили лечение от коронавируса.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 6 101случай новой коронавирусной инфекции. Из них 5 423 человека выздоровели, 43 человека умерли, 635 — лечатся.



В больницах сегодня находятся 569 человек с диагнозом коронавирусная инфекция и 492 человека с подозрением на выделение вируса. Дома лечатся 66 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 40 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего, традиционно, в Липецке — 16. На втором месте Елец — 7 случаев, третье место поделили Грязинский, Елецкий и Липецкий районы — по 3 заболевших. В Добринском и Задонском районах — по 2 заболевших, в Данковском, Измалковском, Лев-Толстовском и Становлянском районах — по одному.



