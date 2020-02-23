Суровый Липецк-55: «Защитник Отечества немного приуныл» (ФОТО)

Еще раз убеждаемся, что народ у нас суровый - гулять, так гулять.

Сегодня в праздник мы представляет 55-й выпуск полюбившейся читателям рубрики, в котором публикуем брутальные фото из жизни родного города.





Праздник не проходит даром даром, некоторые перед лицом врага приобрели уже такой устрашающий вид, что уже нет сомнения, что «граница на замке», «нет задач невыполнимых» и «никто кроме нас». Правда, автор фото пожаловался, что мужчина вряд ли оплатил два места в автобусе, которые он занимает, но второе кресло сегодня можно расценить, как подарок.





Празднуем изо всех сил.





Вот такое соседство можно встретить у нас в городе. А что, в нем нет ничего нелогичного…

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:



Суровый Липецк-54: «Майонез при болячках лучше пить или прикладывать?»

Суровый Липецк-53: «Родина, недорого»

«Суровый Липецк-52»: «Попробуем сосчитать количество детей в вино-водочном отделе»

Суровый Липецк-51: «Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса»

Суровый Липецк-50: «Получится – вылечат, не получится - похоронят»

Суровый Липецк-49: «Асфальт и цепи родного города»

Суровый Липецк-48: "Ровный пацанчик нигде не пропадет"

Суровый Липецк-47: «Мусоропровод заварили, а привычки остались»

Суровый Липецк-46: «А наши автобусы точно для перевозки людей?»

Суровый Липецк-45: «Опасная для жизни остановка»

Суровый Липецк-44: «Борьба за парковки»

Суровый Липецк-43: «Просим помощи у «управляшки», а она в ответ только квитанции шлет»

Суровый Липецк-42: «И вновь о непревзойденных мастерах парковки»

Суровый Липецк-41: «Мастер парковки 90-го уровня»

Суровый Липецк-40: «Мы яростно боремся со снегом, но он пока побеждает»

Суровый Липецк-39: «Так вот откуда проблемы в нашем футболе»

Суровый Липецк-38: «У нас даже фрукты имеют неограниченный срок годности»

Суровый Липецк-37: «А виноваты во всем немцы…»

Суровый Липецк-36: «Зима, как ты опять не вовремя!»

Суровый Липецк-35: «Новая жуть из общаги»

Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

Суровый Липецк-33: «Нам кланяются даже уличные столбы»

Суровый Липецк-32: «В школе закончилось родительское собрание - караул!»

Суровый Липецк-31: «Удивительно, но здесь тоже живут люди»

Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 1