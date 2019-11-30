34 минуты назад
Суровый Липецк-53: «Родина, недорого» (ФОТО)
Новая подборка смешных, брутальных и нелепых фото.
Многие липчане гордятся своим патриотизмом. И надписи на задних стеклах машин у нас соответствующие.
Но «любовь к отеческим гробам» - это одно, а хозяйственная смекалка – совсем другое.
Ежегодно на борьбу с бродячими животными выделяют миллионы рублей. Но то и дело читаешь, что «Бродячие собаки напали на контактный зоопарк в Липецке». Или – «В Липецке собаки чуть не загрызли косулю», причем все описанное в публикации произошло в черте города!
Этот снимок сделан в районе памятника Танкистам. К слову, GOROD48 еще два года назад писал, что животные здесь терроризируют местных жителей.
Но вообще жизнь со всеми ее удовольствиями и смерть стоят в нашем городе рядом.
Кого только не встретишь на наших улицах?! Даже средневековых воинов, закованных в железо. Липецк – город не только металлургов, но и рыцарей, причем весьма своеобразных.
Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!
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Animal planet
Animal planet
Дама с пробегом
Разведенка с прицепом
Александр Баранов
Угу
офшорный патриот