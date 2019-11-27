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57 минут назад
Липецкая вечЁрка: коммунальные вопросы, убийца стариков и качество жизни
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 27 ноября.
Сегодня темой дня стало ЖКХ. Утром стало известно, что «Липчане получили счета за холодные батареи». Жильцам подъезда многоэтажки прислали квитанции за тепло, которое до них не дошло. Днем прокуратура собрала экстренный брифинг и рассказала о том, как получить перерасчет. Вместе с тем, прокуроры посоветовали липчанам менять бестолковые УК. Но на кого? Ведь, в рейтинге липецких «управляшек» одни и те же организации – что в лидерах, что в аутсайдерах.
Тем временем липчан не устраивает медицина и работа власти. Финансовый университет при правительстве РФ провел очередное исследование качества жизни в 78 крупных городах России и составил их рейтинг: Липецк оказался только на 66 строчке. Горожане высоко оценили работу дорожников, транспорта и ГИБДД — 5 место в рублике рейтинга. Липчане говорят о том, что культура и образование в городе находятся в упадке — 51 место рейтинга. Также низко оценивается состояние жилого фонда и благоустройства (43 позиция), работа местной власти (63 строка). Большую критику вызывает медицина (73 строка).
Сегодня в Липецком областном суде начинается процесс по обвинению 34-летнего жителя Тамбовской области Василия Камленкова в убийстве семьи Фаварисовых – пожилой четы и их сына. Василий не отрицает своей причастности к преступлению. На суде он, отец восьмерых детей, заявил: «Такое животное как я, куда угодно показывайте».
Более 150 комментариев читатели оставили под сообщением «Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война...». Это строчка из поста липчанки Светланы Галкиной. Женщина считает, что у этого вида электротранспорта есть будущее. Между тем ответ на вопрос «быть ли липецкому трамваю?» фактически уже предрешен. У мэрии, как сообщила вчера депутатам горсовета глава Липецка Евгения Уваркина, нет средств ни на один из двух вариантов его спасения. Корреспонденты GOROD48 узнали, что о желании мэрии заменить трамваи автобусами думают сами липчане и рядовые работники МУП «Городской электротранспорт».
Тем временем липчан не устраивает медицина и работа власти. Финансовый университет при правительстве РФ провел очередное исследование качества жизни в 78 крупных городах России и составил их рейтинг: Липецк оказался только на 66 строчке. Горожане высоко оценили работу дорожников, транспорта и ГИБДД — 5 место в рублике рейтинга. Липчане говорят о том, что культура и образование в городе находятся в упадке — 51 место рейтинга. Также низко оценивается состояние жилого фонда и благоустройства (43 позиция), работа местной власти (63 строка). Большую критику вызывает медицина (73 строка).
Сегодня в Липецком областном суде начинается процесс по обвинению 34-летнего жителя Тамбовской области Василия Камленкова в убийстве семьи Фаварисовых – пожилой четы и их сына. Василий не отрицает своей причастности к преступлению. На суде он, отец восьмерых детей, заявил: «Такое животное как я, куда угодно показывайте».
Более 150 комментариев читатели оставили под сообщением «Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война...». Это строчка из поста липчанки Светланы Галкиной. Женщина считает, что у этого вида электротранспорта есть будущее. Между тем ответ на вопрос «быть ли липецкому трамваю?» фактически уже предрешен. У мэрии, как сообщила вчера депутатам горсовета глава Липецка Евгения Уваркина, нет средств ни на один из двух вариантов его спасения. Корреспонденты GOROD48 узнали, что о желании мэрии заменить трамваи автобусами думают сами липчане и рядовые работники МУП «Городской электротранспорт».
Генерал Генералович
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