Общество
сегодня, 17:02
Прокуратура просит липчан перестать терпеть бестолковые управляющие компании
Большая часть обращений в прокуратуру касается проблем ЖКХ.
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«К сожалению, год от года обращений от липчан по теме жилищно-коммунального хозяйства меньше не становится». С этой фразы начал свою встречу с журналистами и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Вадим Черников.
- Значительное количество жалоб липчан касается деятельности управляющих компаний. Практически каждая третья из жалоб на ЖКХ находит свое подтверждение и удовлетворяется. Ежегодно мы выявляем около 1 500 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - констатировал Вадим Черников. - Чаще всего липчан волнует надлежащее исполнение управляющими компаниями своих обязанностей по текущему ремонту и содержанию жилья. Жителей региона не удовлетворяет качество таких работ. Не меньше обращений поступает по поводу начисления платы и нормативов потребления коммунальных услуг. К разрешению таких проблем привлекаются специалисты государственной жилищной инспекции и экономисты. Если выявляется нарушение — принимаем меры. Немало вопросов по капитальному ремонту. Благодаря, в том числе, проверкам прокуратуры были привлечены к ответственности недобросовестные подрядчики и сменено руководство ФКР в Липецкой области.
Сейчас прокуроров в части ЖКХ особо волнует спокойное прохождение отопительного сезона. Этот вопрос поставили на карандаш еще весной, а осенью прокуроры встретились с представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления, чтобы проверить их готовность к зиме. Итогом встреч стала массовая выдача письменных предостережений: чтобы все были заблаговременно материально и технически готовы к отопительному сезону. «К счастью, в отличие от соседних регионов, наша область начала отопительный сезон без серьезных проблем. Но все помнят трагедию со смертью женщины от падения наледи. Повторения этого мы допустить не можем», - говорит Вадим Черников.
С начала 2019 года горрайпрокурорами внесено 467 представлений, в дисциплинарном порядке наказано 339 лиц, в суды направлено 95 исков. За 10 месяцев 2019 года в административном порядке наказано 176 организаций и должностных лиц.
Так как чаще всего липчан волнует добросовестность «управляшек», прокуратура не дает этим организациям спуска. Ранее GOROD48 сообщал об уголовном деле в отношении одной из УК. Махинации организации создали риск того, что жилые дома останутся без электричества. Аналогичная схема может оставить липчан зимой, к примеру, без отопления. Поэтому прокуратура пристально следит за должниками среди УК и выясняет, почему поставщики тепла, электричества, воды остаются без положенных сумм. Ведется определенный платежный контроль.
- При наличии у УК просроченных платежей в течение двух месяцев и подтверждении задолженности прокурор имеет право возбудить дело об административном правонарушении из-за нарушения лицензионных условий, - сообщил Вадим Черников. - Сейчас мы активно применяем эту практику, доводим дела до судов и добиваемся наложения штрафов. Такая судебная практика может легко лечь в основу решения от отзыве лицензии у УК. Да, это достаточно трудоемкий и длительный процесс, но отзывы разрешений на работу в сфере ЖКХ у нас есть.
Прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Игорь Гречуха подробно рассказал о том, как добиться от коммунальщиков перерасчета за плохую работу.
- Весь механизм действий потребителя при подаче некачественного ресурса прописан в законодательстве. В случае, если коммунальный ресурс не соответствует нормативным значениям, потребителю стоит обратиться в ресурсоснабжающую организацию и в свою управляющую компанию. Лучше всего составлять письменные обращения. В течение трех дней они должны выйти на проверку жалобы и составить акт. Именно этот акт будет положен в основу требования о перерасчете за ЖКУ. Если в течение положенного срока действий со стороны УК и энергетиков нет, то стоит письменно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и в прокуратуру. Будут возбуждены административные дела. В этом году у нас подобная ситуация была: «Липецкий областной водоканал» с перебоями поставлял плательщикам в Липецком районе свой ресурс.
Во время брифинга прокуроры акцентировали внимание на том, что липчанам не стоит терпеть бездеятельные управляющие компании. В Жилищном кодексе РФ прописаны права и обязанности жильцов многоквартирных домов. Менять свою УК можно хоть ежегодно. Тянуть с выбором новой УК, если контракт с нынешней вашей «управляшкой» истекает, не стоит. Если жильцы дома вовремя не выберут себе УК, то их дом будет поставлен на торги. И новая УК зайдет на территорию по устраивающим ее, а не жильцов, тарифам.
(картинка кликабельна)
- Значительное количество жалоб липчан касается деятельности управляющих компаний. Практически каждая третья из жалоб на ЖКХ находит свое подтверждение и удовлетворяется. Ежегодно мы выявляем около 1 500 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - констатировал Вадим Черников. - Чаще всего липчан волнует надлежащее исполнение управляющими компаниями своих обязанностей по текущему ремонту и содержанию жилья. Жителей региона не удовлетворяет качество таких работ. Не меньше обращений поступает по поводу начисления платы и нормативов потребления коммунальных услуг. К разрешению таких проблем привлекаются специалисты государственной жилищной инспекции и экономисты. Если выявляется нарушение — принимаем меры. Немало вопросов по капитальному ремонту. Благодаря, в том числе, проверкам прокуратуры были привлечены к ответственности недобросовестные подрядчики и сменено руководство ФКР в Липецкой области.
Сейчас прокуроров в части ЖКХ особо волнует спокойное прохождение отопительного сезона. Этот вопрос поставили на карандаш еще весной, а осенью прокуроры встретились с представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления, чтобы проверить их готовность к зиме. Итогом встреч стала массовая выдача письменных предостережений: чтобы все были заблаговременно материально и технически готовы к отопительному сезону. «К счастью, в отличие от соседних регионов, наша область начала отопительный сезон без серьезных проблем. Но все помнят трагедию со смертью женщины от падения наледи. Повторения этого мы допустить не можем», - говорит Вадим Черников.
С начала 2019 года горрайпрокурорами внесено 467 представлений, в дисциплинарном порядке наказано 339 лиц, в суды направлено 95 исков. За 10 месяцев 2019 года в административном порядке наказано 176 организаций и должностных лиц.
Так как чаще всего липчан волнует добросовестность «управляшек», прокуратура не дает этим организациям спуска. Ранее GOROD48 сообщал об уголовном деле в отношении одной из УК. Махинации организации создали риск того, что жилые дома останутся без электричества. Аналогичная схема может оставить липчан зимой, к примеру, без отопления. Поэтому прокуратура пристально следит за должниками среди УК и выясняет, почему поставщики тепла, электричества, воды остаются без положенных сумм. Ведется определенный платежный контроль.
- При наличии у УК просроченных платежей в течение двух месяцев и подтверждении задолженности прокурор имеет право возбудить дело об административном правонарушении из-за нарушения лицензионных условий, - сообщил Вадим Черников. - Сейчас мы активно применяем эту практику, доводим дела до судов и добиваемся наложения штрафов. Такая судебная практика может легко лечь в основу решения от отзыве лицензии у УК. Да, это достаточно трудоемкий и длительный процесс, но отзывы разрешений на работу в сфере ЖКХ у нас есть.
Прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Игорь Гречуха подробно рассказал о том, как добиться от коммунальщиков перерасчета за плохую работу.
- Весь механизм действий потребителя при подаче некачественного ресурса прописан в законодательстве. В случае, если коммунальный ресурс не соответствует нормативным значениям, потребителю стоит обратиться в ресурсоснабжающую организацию и в свою управляющую компанию. Лучше всего составлять письменные обращения. В течение трех дней они должны выйти на проверку жалобы и составить акт. Именно этот акт будет положен в основу требования о перерасчете за ЖКУ. Если в течение положенного срока действий со стороны УК и энергетиков нет, то стоит письменно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и в прокуратуру. Будут возбуждены административные дела. В этом году у нас подобная ситуация была: «Липецкий областной водоканал» с перебоями поставлял плательщикам в Липецком районе свой ресурс.
Во время брифинга прокуроры акцентировали внимание на том, что липчанам не стоит терпеть бездеятельные управляющие компании. В Жилищном кодексе РФ прописаны права и обязанности жильцов многоквартирных домов. Менять свою УК можно хоть ежегодно. Тянуть с выбором новой УК, если контракт с нынешней вашей «управляшкой» истекает, не стоит. Если жильцы дома вовремя не выберут себе УК, то их дом будет поставлен на торги. И новая УК зайдет на территорию по устраивающим ее, а не жильцов, тарифам.
(картинка кликабельна)
ШурикМурик
Правовед
ШурикМурик
Ирина
Прокуратору
Алекс
Ужас ужасов
товарищ