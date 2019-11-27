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Прокуратура просит липчан перестать терпеть бестолковые управляющие компании

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#ЖКХ #Управляющие компании #отопительный сезон
Прокуратура просит липчан перестать терпеть бестолковые управляющие компании

Большая часть обращений в прокуратуру касается проблем ЖКХ.

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«К сожалению, год от года обращений от липчан по теме жилищно-коммунального хозяйства меньше не становится». С этой фразы начал свою встречу с журналистами и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Вадим Черников.

- Значительное количество жалоб липчан касается деятельности управляющих компаний. Практически каждая третья из жалоб на ЖКХ находит свое подтверждение и удовлетворяется. Ежегодно мы выявляем около 1 500 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - констатировал Вадим Черников. - Чаще всего липчан волнует надлежащее исполнение управляющими компаниями своих обязанностей по текущему ремонту и содержанию жилья. Жителей региона не удовлетворяет качество таких работ. Не меньше обращений поступает по поводу начисления платы и нормативов потребления коммунальных услуг. К разрешению таких проблем привлекаются специалисты государственной жилищной инспекции и экономисты. Если выявляется нарушение — принимаем меры. Немало вопросов по капитальному ремонту. Благодаря, в том числе, проверкам прокуратуры были привлечены к ответственности недобросовестные подрядчики и сменено руководство ФКР в Липецкой области.

Сейчас прокуроров в части ЖКХ особо волнует спокойное прохождение отопительного сезона. Этот вопрос поставили на карандаш еще весной, а осенью прокуроры встретились с представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления, чтобы проверить их готовность к зиме. Итогом встреч стала массовая выдача письменных предостережений: чтобы все были заблаговременно материально и технически готовы к отопительному сезону. «К счастью, в отличие от соседних регионов, наша область начала отопительный сезон без серьезных проблем. Но все помнят трагедию со смертью женщины от падения наледи. Повторения этого мы допустить не можем», - говорит Вадим Черников.

С начала 2019 года горрайпрокурорами внесено 467 представлений, в дисциплинарном порядке наказано 339 лиц, в суды направлено 95 исков. За 10 месяцев 2019 года в административном порядке наказано 176 организаций и должностных лиц.

Так как чаще всего липчан волнует добросовестность «управляшек», прокуратура не дает этим организациям спуска. Ранее GOROD48 сообщал об уголовном деле в отношении одной из УК. Махинации организации создали риск того, что жилые дома останутся без электричества. Аналогичная схема может оставить липчан зимой, к примеру, без отопления. Поэтому прокуратура пристально следит за должниками среди УК и выясняет, почему поставщики тепла, электричества, воды остаются без положенных сумм. Ведется определенный платежный контроль.

- При наличии у УК просроченных платежей в течение двух месяцев и подтверждении задолженности прокурор имеет право возбудить дело об административном правонарушении из-за нарушения лицензионных условий, - сообщил Вадим Черников. - Сейчас мы активно применяем эту практику, доводим дела до судов и добиваемся наложения штрафов. Такая судебная практика может легко лечь в основу решения от отзыве лицензии у УК. Да, это достаточно трудоемкий и длительный процесс, но отзывы разрешений на работу в сфере ЖКХ у нас есть.

Прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Игорь Гречуха подробно рассказал о том, как добиться от коммунальщиков перерасчета за плохую работу.

- Весь механизм действий потребителя при подаче некачественного ресурса прописан в законодательстве. В случае, если коммунальный ресурс не соответствует нормативным значениям, потребителю стоит обратиться в ресурсоснабжающую организацию и в свою управляющую компанию. Лучше всего составлять письменные обращения. В течение трех дней они должны выйти на проверку жалобы и составить акт. Именно этот акт будет положен в основу требования о перерасчете за ЖКУ. Если в течение положенного срока действий со стороны УК и энергетиков нет, то стоит письменно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и в прокуратуру. Будут возбуждены административные дела. В этом году у нас подобная ситуация была: «Липецкий областной водоканал» с перебоями поставлял плательщикам в Липецком районе свой ресурс.


Во время брифинга прокуроры акцентировали внимание на том, что липчанам не стоит терпеть бездеятельные управляющие компании. В Жилищном кодексе РФ прописаны права и обязанности жильцов многоквартирных домов. Менять свою УК можно хоть ежегодно. Тянуть с выбором новой УК, если контракт с нынешней вашей «управляшкой» истекает, не стоит. Если жильцы дома вовремя не выберут себе УК, то их дом будет поставлен на торги. И новая УК зайдет на территорию по устраивающим ее, а не жильцов, тарифам.



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#ЖКХ #Управляющие компании #отопительный сезон

Комментарии (8)

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ШурикМурик

2 минуты назад
Отзовите лицензии у всех сразу, вы же и так не знаете, что делать с 200 домами которые никто не берет, вы хотите весь город в колапс ввести?
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Правовед

6 минут назад
Сажать надо начинать с самой прокуратуры, которые плюют и на законы и на людей, а жилинспекцию вообще надо разогнать, так как толку от них ноль и ни разу ничего и никого они не находят, зато регулярно получают зряплату из народных денег.
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ШурикМурик

12 минут назад
Ну если уже прокуроры говорят, о том что в многоквартирном доме ресурсники могут отключить свет и тепло за долги, тут следует поднять руки и попросить антимонопольщиков проверить предмет таких утверждений. Усли управляшки должны в первую очередь оплачивать все хотелки ресурсников, тогда если продолжать эту тему управляшки должны отключать лифты и свет в подьездах. Мы в чью пользу работаем РСО или людей?
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Ирина

13 минут назад
Статейка о том как выбрать новую управфокус для дураков. В каждом доме есть люди которые не платят за квартиру и чем больше дом, тем больше таких людей. А лэск и ложку надо деньги каждый месяц отдавать. Поэтому тж это не выход. Надо искать порядочный управляшк. И оценивать её не по искам в арбитраже, а поговорить с жителями тех домов, которой управляет организация к которой вы хотите уйти.
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Прокуратору

14 минут назад
А посадки где??? Что, никто не ворует в УК?????? Проверьте хоть одну УК Центральная -1 или Спутник там такого нароете , что хватит на дясятку лет . Эти друзья банкротились 3 раза и теже морды снова у руля, спросите а куда бабки дели до банкротства??
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Алекс

27 минут назад
Вначале управляющим навязали одн и сверх одн, а теперь делают из них крайние. АУ ресурсники заберите эти начисления себе и все у вас будет хорошо
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Ужас ужасов

35 минут назад
Да, ГУК Центральная-Л - это просто днище! Там надо дело уголовное возбуждать. Обращайся туда хоть 300 раз, толку ноль. Никакой реакции. В лучшем случае - отмазки, а чаще всего просто никто не подн мает трубку.
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товарищ

52 минуты назад
Кто бы занялся ГУК Центральная - во где бездельники и воры.
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