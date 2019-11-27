Липчан не устраивает медицина и работа власти

Зато горожане хвалят дорожников и высоко оценивают транспортную систему.

Финансовый университет при правительстве РФ провел очередное исследование качества жизни в 78 крупных городах России и составил их рейтинг. В основу исследования положены мнения жителей города о тех или иных сторонах жизни города: работа дорожных служб, транспорта и ГИБДД, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и уровень благоустройства, работа местных властей, качество медицинского обслуживания, общая оценка положения дел в городе.Липецк оказался только на 66 строчке рейтинга. Горожане высоко оценили работу дорожников, транспорта и ГИБДД — 5 место в рублике рейтинга. Липчане говорят о том, что культура и образование в городе находятся в упадке — 51 место рейтинга. Также низко оценивается состояние жилого фонда и благоустройства (43 позиция), работа местной власти (63 строка). Большую критику вызывает медицина (73 строка).В 2018 году Липецк набрал 49 баллов по всем показателям. Хуже всего в городе обстояли дела с качеством медицинского обслуживания и работой ЖКХ и местных властей, зато было неплохо с культурой и образованием, а также дорогами, говорили год назад липчане.Среди городов Центрального Черноземья Липецк в 2019 году оказался в общем рейтинге ниже всех соседей по карте. Так, Белгород оказался на 19 месте по качеству жизни, Воронеж — на 26 позиции, Курск — на 38, а Тамбов — на 65 строчке. Лидерами рейтинга стали Казань, Грозный и Тюмень, аутсайдерами - Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ.Данные для оценки качества жизни в городах были собраны при помощи социологических опросов, проведенных летом и осенью 2019 года. Число опрошенных в каждом городе респондентов — не менее 600.