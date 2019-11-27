33 минуты назад
«Такое животное как я, куда угодно показывайте» - отца восьмерых детей судят за убийство
Сегодня в Липецком областном суде начинается процесс по обвинению 34-летнего жителя Тамбовской области Василия Камленкова в убийстве семьи Фаварисовых – пожилой четы и их сына.
Отцу восьмерых детей от разных браков вменяется участие в преступлении, которое было совершено 27 декабря 2008 года в селе Горицы Добровского района. Как установил суд над подельниками Клименкова, в тот день трое мужчин и две женщины подъехали на автомобиле «ВАЗ-21074» к дому 86-летней Екатерины Фаварисовой ее 79-летнего мужа Гали Умаровича и их 45-летнего сына. Гости попросились на ночлег и Фаварисовы, которые знали одну из женщин, их пустили.
Дождавшись, когда хозяева дома уснут, гости договорились их убить и ограбить. Николай Дёма взялся за убийство 79-летнего Гали Умаровича. Рукояткой ножа Дема ударил Фаварисова в голову, затем задушил старика электрическим проводом и тканевым жгутом. Ушакова и Федченкова повалили 86-летнюю Екатерину Прокопьевну с кровати на пол, связали ей руки и ноги, а Николай Дёма сломал ей позвоночник. Сына стариков, по версии следствия, задушил Камленков с помощью Волошина. Из дома Фаварисовых убийцы взяли 30 тысяч рублей.
Тела убитых на следующий день обнаружила дочь Фаварисовых - она привезла продукты родителям. На кухне были открыты все конфорки газовой плиты. По всей вероятности, убийцы включили газ в надежде на взрыв и пожар.
Дёму, Волошина, Ушакову и Федченкову осудили 5 апреля 2010 года на сроки от 15 лет до 21 года. Один из убийц – Николай Дема, умер в тюрьме. Дело в отношении Камленкова выделили в отдельное производство. Он скрывался от правоохранительных органов до 8 июня этого года, когда его задержали в селе Черняное Тамбовской области. В тот же день он начал давать признательные показания.
Сегодня в суд пришла дочь убитых супругов Фирсовых - Любовь Попкова. Именно она нашла трупы своих родственников в наполненном газом доме. Увидев на скамье подсудимых Василия Камленкова, женщина разрыдалась:
- Фашисты в войну так не делали, - сказала женщина.
Василий Камленков, который до этого со словами «такое животное как я, куда угодно показывайте» разрешил себя снимать журналистам, на эти слова он никак не отреагировал, только молча опустил голову.
Во время судебного допроса Любовь Попкова рассказала, что ее родители занимались хозяйством, поэтому к пенсии был приработок. Одна из убийц это прекрасно знала, так как не раз останавливалась у семьи. Около пяти лет она приезжала в село торговать. А радушная Екатерина Фаварисова ее привечала. 30 тысяч рублей, которые забрали убийцы, Екатерина Фаварисова отложила на похороны. Кроме того, семья копила деньги на улучшение жилищных условий сына. Старики накопили примерно полмиллиона, которые куда-то пропали вместе с частью вещей.
Брат Любови Попковой жил отдельно, но зимой переселялся к родителям - в его доме не было отопления.
Отпетушитель