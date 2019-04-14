Неделя 48
23 минуты назад
Это - наш крест!
Итоги недели.
Неделя была богата на события. Так, по мэрии прокатилась волна отставок, в Липецке частично разрушилась стена жилого многоквартирного дома, а депутатам горсовета сообщили, что с врачами у нас полный швах. Но начнем мы с резонансных новостей о детях и подростках.
Дети - цветы жизни. Но некоторые надо безжалостно пропалывать
«Труп младенца нашли в Липецке» в ночь на понедельник в лесополосе улицы Краснозаводской. Потом выяснилось, что речь идет о полуторагодовалом ребенке. На место захоронения правоохранителей привел 26-летний отчим малышки.
Оказалось, что «Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!» Несмотря на молодость, он был ранее судим за воровство, грабеж и разбой, а потому считал, что его словам о причине смерти падчерицы не будет веры. Мужчина уверяет, что в конце ноября-начале декабря 2018 он при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Сейчас эта версия тщательно проверяется в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. «Похоронившая ребенка на собачьем кладбище многодетная семья стояла на учете» в органах системы профилактики, но безопасность детей не вызывала беспокойства. Сигналов о том, что детей не кормят, плохо одевают или бьют не было. Семью посещали достаточно часто. Вопрос о лишении матери родительских прав не ставился. Кстати, у матери теперь уже трех малышей (все они - от разных мужчин) есть две сильно пьющие родные сестры, и эта женщина на их фоне выглядела самой ответственной и вменяемой.
И горе-мать, и ее последний сожитель, как говорится, обделены интеллектом. В Липецке эта неблагополучная семья (мужчина и его гражданская жена злоупотребляют спиртным) жила в одной квартире с родственниками, но с ними не общалась. На второй день после трагедии и скорых похорон малышки на собачьем кладбище мужчина вывез сожительницу и ее детей в одно из сел Липецкого района. Уже там отчим убитой им по неосторожности девочки по пьяни рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.
А вот и другая, более ужасная история: «Прокуратура выявила факт сексуального насилия в учебном заведении». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ. Правоохранители во время проверки исполнения в колледже закона об образовании выяснили, что один из студентов месяц не ходил на занятия. А потом вышла на свет совершенно дикая правда - оказалось, что над этим парнем спьяну надругались соседи-однокурсники. Материалы проверки сразу были переданы в СУ СК России по Липецкой области. «По делу о надругательстве над студентом колледжа задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении»: 17-летний подросток дал признательные показания.
По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта этот недоросль на так называемой «вписке» воспользовался беспомощным состоянием сокурсника (паренька напоили до невменяемости) с целью его унижения совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред его здоровью. Потерпевший был госпитализирован и лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Если вы думаете, что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, значит вы не работали в отделе кадров
На сессии областного Совета парламентарии рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области. На пост омбудсмена были поданы две заявки. Кандидатуру общественника Василия Родионова предложило Липецкое общество защиты прав человека, бывшего сенатора Ираиду Тихонову рекомендовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Профильный комитет областного Совета рекомендовал региональному парламенту направить Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой материалы для согласования кандидатуры Ираиды Тихоновой на должность омбудсмена в Липецкой области.
В итоге «Уполномоченного по правам человека в Липецкой области выбрали со скандалом» - за Ираиду Тихонову публично отказались голосовать несколько депутатов.
«В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель» - Иван Кошелев уступил место выходцу из Сбербанка Дмитрию Дудареву. До этого назначения он работал в Воронеже одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк».
Определилось настоящее экс-главы Липецка: «Сергей Иванов назначен исполняющим обязанности главы Тербунского района». Где родился, то есть, там и пригодился: уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района в 2005 году стал заместителем главы администрации Тербунского района, проработал в должности три года, а в 2007-2015 годах был главой администрации района. По словам Сергея Иванова, он не прочь войти в одну реку дважды. И даже рад, что так сложилась его судьба, что он вернулся в знакомый ему до улочки, до дома Тербунский район. Бывший глава Липецка, кстати, не исключает того, что заберет в район кого-то из тех, кто был членом его липецкой команды, благо уже несколько бывших его подчиненных по мэрии написали заявления об уходе.
Так, «Ушел в отставку главный строитель Липецка» Сергей Косинов. Отставник оставил должность с официальной формулировкой «по собственному желанию». Неофициальная версия - перестал соответствовать требованиям времени. Главная история, выкинувшая Сергея Косинова из муниципальной обоймы, - затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК. На прошлой неделе врио губернатора Игорь Артамонов выказал недовольство тому, что объект строят вот уже третий год, ходя аналогичные проекты в области и в Липецке строители реализуют менее чем за год.
Напомним, что ранее освободил занимаемую должность и начальник УГС Липецка Эдуард Кудряшов. «Новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс» Алексей Огневой.
Остался без руководителя и департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка остался без председателя: «Алексей Бахтин написал заявление об уходе».
- Всем, кто остался работать в администрации города, желаю удачи, - сказал 34-летний отставник, не пожелавший комментировать свое решение.
А в пятницу «Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию». 55-летняя Татьяна Азова решила выйти на пенсию. Напомним, что ранее главный архитектор уже писала заявление об уходе, но документ тогда не подписала и. о.главы Липецка Евгения Уваркина, которая сказала, что ей нужны ее знания и опыт.
Нет более приятного строительства, чем строительство планов…
Официальная причина отставки главного архитектора - выход на пенсию в 55 лет для творческого человека - это несерьезно. В публикации «Липецк убогий» GOROD48 попытался разобраться, почему наш город за исключением нескольких мест сер и безлик. И пришли к выводу, что в Липецке архитекторам четверть века затыкали рот. Об этом, в частности, говорит руководитель Правления Липецкой организации Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Липецка и области Сергей Сошников.
- В последние годы наметилось очевидное сращивание обладающих значительными материальными ресурсами строительных магнатов с курирующими вопросы архитектуры и градостроительства чиновниками. Причем этот процесс сопровождается выдавливанием из органов архитектуры профессиональных архитекторов. В результате в Липецке под давлением лоббирующих интересы строительного комплекса чиновников отменили голосование на публичных слушаниях по вопросам архитектуры и градостроительства, что превратило их в фарс. О какой полноценной архитектурной и градостроительной политике можно вести речь в такой ситуации? - спрашивает Сергей Сошников.
Намного раньше Сергея Сошникова липецкое градостроительство критиковал бывший руководитель Липецкгражданпроекта Мирон Мордухович. Он считал, что в новом Генплане города «много надуманного, технически необоснованного и по финансам невыполнимого». Меморандум Мордуховича краток: вместо маниловщины лучше займитесь рутиной - решением градостроительных проблем города с учетом существующих реалий и имеющихся средств. В «Липецке убогом» мы разместили лишь некоторые мысли легендарного архитектора, которому Липецк обязан Центральным рынком (на этой неделе «В Липецке началась реконструкция Центрального рынка»), памятником героям Великой Отечественной войны на площади Героев, «мужику с полотенцем» на площади Революции, парадной лестнице от Соборной площади к Петровскому проезду.
- И вдруг я читаю, что авторы Генплана решили снести центр, возвести небоскребы, как в Эмиратах. На Зеленом острове возвести что-то мудреное, как оперу в Сиднее на берегу океана. Запустить по городу метро. Вот тогда мы обскочим все черноземные центры и город превратиться в Нью-Липецк (читай, в Нью-Васюки)! - резюмировал Мирон Мордухович.
Кстати, прошло пять с половиной лет после того, как мэрия приняла разработанный спецами Санкт-Петербургского ОАО «РосНИПИУрбанистики» Генплан развития Липецка до 2035 года. Но и этого времени хватит, чтобы прийти к выводу об утопичности документа.
«Фишка» этого Генплана - «город-спутник» Романово, куда должны были переселиться 150 тысяч горожан! Выходит, в старом Липецке останутся жить 390 тысяч человек (по расчетам авторов Генплана, к 2035 году в Липецке будут жить 540 тысяч человек). Интересно, а для кого строят новые микрорайоны на лебедянском выезде, «Елецкий», «Европейский», «Победу», если горожане в итоге выберут на жительство Романово? И, кстати, где другие 36 городов-спутников, обещанных в 2013 году губернатором Олегом Королевым на торжественном собрании в честь 310-летия Липецка. «Запомните эту цифру», - сказал тогда ошалевшей публике глава администрации региона. Мы запомнили. И что?
Никакого Романово после истории с Валерием Клевцовым, экс-директором АО «ЛИК», который и продвигал идею этого «города-спутника», очевидно, не будет. Сейчас он - под судом по обвинению в вымогательстве денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей). У обезглавленной корпорации нет средств не то что на застройку «Романово», но и за завершение строительства уже заложенных домов (см. «АО «ЛИК» демонтировал фундамент новостройки в микрорайоне «Елецкий лайт»).
Кстати, как говорил сам Валерий Клевцов, все градостроительные планы мэрии похоронил «Крым наш». После введения антироссийских санкций и обвала рубля платежеспособность липчан поставила крест на и «Романово», и на «Елецком Лайт».
… Но не только этим прожектом удивителен наш Генплан. Например, его разработчикам Липецк видится как бальнеологический курорт регионального уровня, как историко-культурный и образовательный центр. Но перекос - опять-таки в сторону Романово, где планировали тайпарк (парк спортивной направленности), детский музыкальный центр, ледовый дворец и легкоатлетический комплекс. В районе Карьера запланирован центр зимнего отдыха. В центре города мог появиться киноконцертный зал «Липецкое городище», но появилась лишь сцена и уличный телевизор. Из Нижнего парка предлагалось вывести в район Сселок и Желтых Песков зоопарк.
Помните описание Нью-Васюков? Нет? Тогда вот вам Нью-Липецк! У жителей села Коровино появится своя набережная. На реке построят пассажирский причал для взаимного сообщения жителей нашего города с городом Воронеж. На освободившейся от строений территории завода «Свободный сокол» построят выставочный комплекс на манер московского ВДНХ. А на потерявшем статус особо охраняемой природной зоны острове Зеленый хотели обустроить рекреационную зону спортивного назначения типа Елагина острова в Петербурге (сейчас на нем вырублены деревья, а сам остров превратился в место складирования намытого со дна реки ила и грунта). В Генплане - третий мост, который соединит Левобережье с Правобережьем в створе улицы Водопьянова, и то самое липецкое метро...
Да, нет более приятного строительства, чем строительство планов! А между тем чиновников гложет рутина. Так, «В Липецке обрушилась часть стены общежития» на площади Мира. Просто удивительно, что ЧП обошлось без жертв! В итоге «В Липецке введен локальный режим ЧС в районе дома №1 на площади Мира». Мэрии приходится разрешать и другие проблемы: «Строительство скейт-парка приостановлено из-за разногласий» между любителями экстрима и чиновниками.
Мало записаться на прием к врачу, до него еще дожить надо
А знаете ли вы, что «0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник»? То есть довольны работой регистратур, если развернуть фразу, 100% липчан! Эту благоглупость озвучила в Липецком горсовете начальник регионального Центра по организации первичной медико-санитарной помощи Галина Овсянникова, которая еще недавно работала в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1».
Депутаты обсуждали доступность амбулаторно-поликлинического звена оказания медпомощи населению. Еще раз было сказано, что главная проблема липецкой медицины - нехватка врачей, медсестер и фельдшеров. Например, в примерной во всех отношениях поликлинике №1, к которой прикреплены 36,5 тысячи горожан, рассчитанной на 600 посещений в смену (с наличием дневного стационара на 40 коек), не хватает 30% врачей и 25% среднего медперсонала (в прошлом году из штата поликлиники выбыло 10 врачей и 8 медсестер, а на работу были приняты всего 4 врача и 5 медсестер).
Чтобы привлечь на работу в Липецк выпускников вузов, окончивших ординатуру, им предлагали единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам - 50 тысяч. Существует и выплата в размере 4 тысяч рублей в месяц врачам, фельдшерам и медсестрам «скорой помощи» на наем и поднаем жилья (на этой неделе на сессии областного совета было решено, что «Медсестрам и медбратьям в регионе доплатят по 100 тысяч рублей за съемное жилье»). Галина Овсянникова честно ответила, что эти меры бюджетной поддержки не решают проблемы:
- Все выпускники вузов - это врачи общей практики. Нам остро не хватает терапевтов. Так, в прошлом году Воронежский медвуз выпустил 270 таких врачей. Из них в ординатуру пошли 203 выпускника. В Липецк на работу не приехал никто из этого выпуска. А нам катастрофически не хватает терапевтов!
Председатель депутатской комиссии Вера Дронова, врач-хирург ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», поддержала Галину Овсянникову. Депутат сообщила, что в некоторых районах области работают по одному хирургу, поскольку меры бюджетной поддержки - пресловутый миллион рублей подъемных - получают лишь врачи общей практики.
- Все жалобы на работу поликлиник связаны с отсутствием необходимого количества врачей, - заявила Вера Дронова.
Новость активно обсуждали. После атаки на медиков в контратаку на оппонентов пошли врачи.
777: «Основная причина смертей - сердечно-сосудистая система. Причина - жрём, пьём, мало двигаемся. Давление зашкаливает, сахар в крови растёт. У мужчин (а в Липецке и у баб) - алкоголь. Делирии, суициды, бытовуха, ДТП, циррозы и т.д. Вот вам и забитые кладбища. Или там, по Вашему, лежат умершие только от пневмоний, бронхитов, ОРВИ, которые врачи неправильно лечили?»
…: «В России температура, давление поднялось, должен приехать врач со скорой или из пол-ки прибежать! Отучайтесь! Скоро за все придется платить! А те кто пишет про медстаж, вредность, ничего в бюджке не осталось, ни доплат за стаж, вредность, нет дополнительного отпуска! Поэтому нет педиатров и не будет».
Липецкий врач: «Доброе утро, уважаемые коллеги и горячо любимые пациенты! Читаю комментарии и вспоминается анекдот: пришел Бог в поликлинику работать, завезли к нему пациента на коляске, и сказал Бог: «Встань и иди!» Вышел в коридор пациент, спрашивают его другие: «Ну, как?» «Да как все... Даже давление не померил!» Хорошего вам рабочего дня, уважаемые коллеги, адекватных людей вокруг, ценящих вас и ваш труд!
Между тем «В Липецкой области самая высокая заболеваемость детской онкологией в Черноземье». У нас случаев детской онкологии - 18,9 на 100 тысяч детского населения. В Черноземеье это самый высокий показатель. Например в соседней Воронежской области эта цифра - 8,7, в Белгородской - 14,7, Тамбовской - 12,1, Курской - 15,7.
Ну и ну!
«Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа». Известный своими перформансами липецкий общественник Александр Григорьев, в прошлом году «изгонявший бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, отличился еще раз. «Изгоняющий дьявола» принес в прокуратуру области заявление о привлечении к ответственности в преддверии Пасхи распространителей информации о воскресении Иисуса Христа. По словам Александра Григорьева, закон, каким бы абсурдным он не был, необходимо исполнять.
Дети - цветы жизни. Но некоторые надо безжалостно пропалывать
«Труп младенца нашли в Липецке» в ночь на понедельник в лесополосе улицы Краснозаводской. Потом выяснилось, что речь идет о полуторагодовалом ребенке. На место захоронения правоохранителей привел 26-летний отчим малышки.
Оказалось, что «Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!» Несмотря на молодость, он был ранее судим за воровство, грабеж и разбой, а потому считал, что его словам о причине смерти падчерицы не будет веры. Мужчина уверяет, что в конце ноября-начале декабря 2018 он при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Сейчас эта версия тщательно проверяется в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. «Похоронившая ребенка на собачьем кладбище многодетная семья стояла на учете» в органах системы профилактики, но безопасность детей не вызывала беспокойства. Сигналов о том, что детей не кормят, плохо одевают или бьют не было. Семью посещали достаточно часто. Вопрос о лишении матери родительских прав не ставился. Кстати, у матери теперь уже трех малышей (все они - от разных мужчин) есть две сильно пьющие родные сестры, и эта женщина на их фоне выглядела самой ответственной и вменяемой.
И горе-мать, и ее последний сожитель, как говорится, обделены интеллектом. В Липецке эта неблагополучная семья (мужчина и его гражданская жена злоупотребляют спиртным) жила в одной квартире с родственниками, но с ними не общалась. На второй день после трагедии и скорых похорон малышки на собачьем кладбище мужчина вывез сожительницу и ее детей в одно из сел Липецкого района. Уже там отчим убитой им по неосторожности девочки по пьяни рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.
А вот и другая, более ужасная история: «Прокуратура выявила факт сексуального насилия в учебном заведении». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ. Правоохранители во время проверки исполнения в колледже закона об образовании выяснили, что один из студентов месяц не ходил на занятия. А потом вышла на свет совершенно дикая правда - оказалось, что над этим парнем спьяну надругались соседи-однокурсники. Материалы проверки сразу были переданы в СУ СК России по Липецкой области. «По делу о надругательстве над студентом колледжа задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении»: 17-летний подросток дал признательные показания.
По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта этот недоросль на так называемой «вписке» воспользовался беспомощным состоянием сокурсника (паренька напоили до невменяемости) с целью его унижения совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред его здоровью. Потерпевший был госпитализирован и лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Если вы думаете, что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, значит вы не работали в отделе кадров
На сессии областного Совета парламентарии рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области. На пост омбудсмена были поданы две заявки. Кандидатуру общественника Василия Родионова предложило Липецкое общество защиты прав человека, бывшего сенатора Ираиду Тихонову рекомендовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Профильный комитет областного Совета рекомендовал региональному парламенту направить Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой материалы для согласования кандидатуры Ираиды Тихоновой на должность омбудсмена в Липецкой области.
В итоге «Уполномоченного по правам человека в Липецкой области выбрали со скандалом» - за Ираиду Тихонову публично отказались голосовать несколько депутатов.
«В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель» - Иван Кошелев уступил место выходцу из Сбербанка Дмитрию Дудареву. До этого назначения он работал в Воронеже одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк».
Определилось настоящее экс-главы Липецка: «Сергей Иванов назначен исполняющим обязанности главы Тербунского района». Где родился, то есть, там и пригодился: уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района в 2005 году стал заместителем главы администрации Тербунского района, проработал в должности три года, а в 2007-2015 годах был главой администрации района. По словам Сергея Иванова, он не прочь войти в одну реку дважды. И даже рад, что так сложилась его судьба, что он вернулся в знакомый ему до улочки, до дома Тербунский район. Бывший глава Липецка, кстати, не исключает того, что заберет в район кого-то из тех, кто был членом его липецкой команды, благо уже несколько бывших его подчиненных по мэрии написали заявления об уходе.
Так, «Ушел в отставку главный строитель Липецка» Сергей Косинов. Отставник оставил должность с официальной формулировкой «по собственному желанию». Неофициальная версия - перестал соответствовать требованиям времени. Главная история, выкинувшая Сергея Косинова из муниципальной обоймы, - затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК. На прошлой неделе врио губернатора Игорь Артамонов выказал недовольство тому, что объект строят вот уже третий год, ходя аналогичные проекты в области и в Липецке строители реализуют менее чем за год.
Напомним, что ранее освободил занимаемую должность и начальник УГС Липецка Эдуард Кудряшов. «Новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс» Алексей Огневой.
Остался без руководителя и департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка остался без председателя: «Алексей Бахтин написал заявление об уходе».
- Всем, кто остался работать в администрации города, желаю удачи, - сказал 34-летний отставник, не пожелавший комментировать свое решение.
А в пятницу «Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию». 55-летняя Татьяна Азова решила выйти на пенсию. Напомним, что ранее главный архитектор уже писала заявление об уходе, но документ тогда не подписала и. о.главы Липецка Евгения Уваркина, которая сказала, что ей нужны ее знания и опыт.
Нет более приятного строительства, чем строительство планов…
Официальная причина отставки главного архитектора - выход на пенсию в 55 лет для творческого человека - это несерьезно. В публикации «Липецк убогий» GOROD48 попытался разобраться, почему наш город за исключением нескольких мест сер и безлик. И пришли к выводу, что в Липецке архитекторам четверть века затыкали рот. Об этом, в частности, говорит руководитель Правления Липецкой организации Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Липецка и области Сергей Сошников.
- В последние годы наметилось очевидное сращивание обладающих значительными материальными ресурсами строительных магнатов с курирующими вопросы архитектуры и градостроительства чиновниками. Причем этот процесс сопровождается выдавливанием из органов архитектуры профессиональных архитекторов. В результате в Липецке под давлением лоббирующих интересы строительного комплекса чиновников отменили голосование на публичных слушаниях по вопросам архитектуры и градостроительства, что превратило их в фарс. О какой полноценной архитектурной и градостроительной политике можно вести речь в такой ситуации? - спрашивает Сергей Сошников.
Намного раньше Сергея Сошникова липецкое градостроительство критиковал бывший руководитель Липецкгражданпроекта Мирон Мордухович. Он считал, что в новом Генплане города «много надуманного, технически необоснованного и по финансам невыполнимого». Меморандум Мордуховича краток: вместо маниловщины лучше займитесь рутиной - решением градостроительных проблем города с учетом существующих реалий и имеющихся средств. В «Липецке убогом» мы разместили лишь некоторые мысли легендарного архитектора, которому Липецк обязан Центральным рынком (на этой неделе «В Липецке началась реконструкция Центрального рынка»), памятником героям Великой Отечественной войны на площади Героев, «мужику с полотенцем» на площади Революции, парадной лестнице от Соборной площади к Петровскому проезду.
- И вдруг я читаю, что авторы Генплана решили снести центр, возвести небоскребы, как в Эмиратах. На Зеленом острове возвести что-то мудреное, как оперу в Сиднее на берегу океана. Запустить по городу метро. Вот тогда мы обскочим все черноземные центры и город превратиться в Нью-Липецк (читай, в Нью-Васюки)! - резюмировал Мирон Мордухович.
Кстати, прошло пять с половиной лет после того, как мэрия приняла разработанный спецами Санкт-Петербургского ОАО «РосНИПИУрбанистики» Генплан развития Липецка до 2035 года. Но и этого времени хватит, чтобы прийти к выводу об утопичности документа.
«Фишка» этого Генплана - «город-спутник» Романово, куда должны были переселиться 150 тысяч горожан! Выходит, в старом Липецке останутся жить 390 тысяч человек (по расчетам авторов Генплана, к 2035 году в Липецке будут жить 540 тысяч человек). Интересно, а для кого строят новые микрорайоны на лебедянском выезде, «Елецкий», «Европейский», «Победу», если горожане в итоге выберут на жительство Романово? И, кстати, где другие 36 городов-спутников, обещанных в 2013 году губернатором Олегом Королевым на торжественном собрании в честь 310-летия Липецка. «Запомните эту цифру», - сказал тогда ошалевшей публике глава администрации региона. Мы запомнили. И что?
Никакого Романово после истории с Валерием Клевцовым, экс-директором АО «ЛИК», который и продвигал идею этого «города-спутника», очевидно, не будет. Сейчас он - под судом по обвинению в вымогательстве денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей). У обезглавленной корпорации нет средств не то что на застройку «Романово», но и за завершение строительства уже заложенных домов (см. «АО «ЛИК» демонтировал фундамент новостройки в микрорайоне «Елецкий лайт»).
Кстати, как говорил сам Валерий Клевцов, все градостроительные планы мэрии похоронил «Крым наш». После введения антироссийских санкций и обвала рубля платежеспособность липчан поставила крест на и «Романово», и на «Елецком Лайт».
… Но не только этим прожектом удивителен наш Генплан. Например, его разработчикам Липецк видится как бальнеологический курорт регионального уровня, как историко-культурный и образовательный центр. Но перекос - опять-таки в сторону Романово, где планировали тайпарк (парк спортивной направленности), детский музыкальный центр, ледовый дворец и легкоатлетический комплекс. В районе Карьера запланирован центр зимнего отдыха. В центре города мог появиться киноконцертный зал «Липецкое городище», но появилась лишь сцена и уличный телевизор. Из Нижнего парка предлагалось вывести в район Сселок и Желтых Песков зоопарк.
Помните описание Нью-Васюков? Нет? Тогда вот вам Нью-Липецк! У жителей села Коровино появится своя набережная. На реке построят пассажирский причал для взаимного сообщения жителей нашего города с городом Воронеж. На освободившейся от строений территории завода «Свободный сокол» построят выставочный комплекс на манер московского ВДНХ. А на потерявшем статус особо охраняемой природной зоны острове Зеленый хотели обустроить рекреационную зону спортивного назначения типа Елагина острова в Петербурге (сейчас на нем вырублены деревья, а сам остров превратился в место складирования намытого со дна реки ила и грунта). В Генплане - третий мост, который соединит Левобережье с Правобережьем в створе улицы Водопьянова, и то самое липецкое метро...
Да, нет более приятного строительства, чем строительство планов! А между тем чиновников гложет рутина. Так, «В Липецке обрушилась часть стены общежития» на площади Мира. Просто удивительно, что ЧП обошлось без жертв! В итоге «В Липецке введен локальный режим ЧС в районе дома №1 на площади Мира». Мэрии приходится разрешать и другие проблемы: «Строительство скейт-парка приостановлено из-за разногласий» между любителями экстрима и чиновниками.
Мало записаться на прием к врачу, до него еще дожить надо
А знаете ли вы, что «0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник»? То есть довольны работой регистратур, если развернуть фразу, 100% липчан! Эту благоглупость озвучила в Липецком горсовете начальник регионального Центра по организации первичной медико-санитарной помощи Галина Овсянникова, которая еще недавно работала в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1».
Депутаты обсуждали доступность амбулаторно-поликлинического звена оказания медпомощи населению. Еще раз было сказано, что главная проблема липецкой медицины - нехватка врачей, медсестер и фельдшеров. Например, в примерной во всех отношениях поликлинике №1, к которой прикреплены 36,5 тысячи горожан, рассчитанной на 600 посещений в смену (с наличием дневного стационара на 40 коек), не хватает 30% врачей и 25% среднего медперсонала (в прошлом году из штата поликлиники выбыло 10 врачей и 8 медсестер, а на работу были приняты всего 4 врача и 5 медсестер).
Чтобы привлечь на работу в Липецк выпускников вузов, окончивших ординатуру, им предлагали единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам - 50 тысяч. Существует и выплата в размере 4 тысяч рублей в месяц врачам, фельдшерам и медсестрам «скорой помощи» на наем и поднаем жилья (на этой неделе на сессии областного совета было решено, что «Медсестрам и медбратьям в регионе доплатят по 100 тысяч рублей за съемное жилье»). Галина Овсянникова честно ответила, что эти меры бюджетной поддержки не решают проблемы:
- Все выпускники вузов - это врачи общей практики. Нам остро не хватает терапевтов. Так, в прошлом году Воронежский медвуз выпустил 270 таких врачей. Из них в ординатуру пошли 203 выпускника. В Липецк на работу не приехал никто из этого выпуска. А нам катастрофически не хватает терапевтов!
Председатель депутатской комиссии Вера Дронова, врач-хирург ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», поддержала Галину Овсянникову. Депутат сообщила, что в некоторых районах области работают по одному хирургу, поскольку меры бюджетной поддержки - пресловутый миллион рублей подъемных - получают лишь врачи общей практики.
- Все жалобы на работу поликлиник связаны с отсутствием необходимого количества врачей, - заявила Вера Дронова.
Новость активно обсуждали. После атаки на медиков в контратаку на оппонентов пошли врачи.
777: «Основная причина смертей - сердечно-сосудистая система. Причина - жрём, пьём, мало двигаемся. Давление зашкаливает, сахар в крови растёт. У мужчин (а в Липецке и у баб) - алкоголь. Делирии, суициды, бытовуха, ДТП, циррозы и т.д. Вот вам и забитые кладбища. Или там, по Вашему, лежат умершие только от пневмоний, бронхитов, ОРВИ, которые врачи неправильно лечили?»
…: «В России температура, давление поднялось, должен приехать врач со скорой или из пол-ки прибежать! Отучайтесь! Скоро за все придется платить! А те кто пишет про медстаж, вредность, ничего в бюджке не осталось, ни доплат за стаж, вредность, нет дополнительного отпуска! Поэтому нет педиатров и не будет».
Липецкий врач: «Доброе утро, уважаемые коллеги и горячо любимые пациенты! Читаю комментарии и вспоминается анекдот: пришел Бог в поликлинику работать, завезли к нему пациента на коляске, и сказал Бог: «Встань и иди!» Вышел в коридор пациент, спрашивают его другие: «Ну, как?» «Да как все... Даже давление не померил!» Хорошего вам рабочего дня, уважаемые коллеги, адекватных людей вокруг, ценящих вас и ваш труд!
Между тем «В Липецкой области самая высокая заболеваемость детской онкологией в Черноземье». У нас случаев детской онкологии - 18,9 на 100 тысяч детского населения. В Черноземеье это самый высокий показатель. Например в соседней Воронежской области эта цифра - 8,7, в Белгородской - 14,7, Тамбовской - 12,1, Курской - 15,7.
Ну и ну!
«Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа». Известный своими перформансами липецкий общественник Александр Григорьев, в прошлом году «изгонявший бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, отличился еще раз. «Изгоняющий дьявола» принес в прокуратуру области заявление о привлечении к ответственности в преддверии Пасхи распространителей информации о воскресении Иисуса Христа. По словам Александра Григорьева, закон, каким бы абсурдным он не был, необходимо исполнять.
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17.03.2019 08:00Неделя 48