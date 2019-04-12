Происшествия

41 минуту назад

По делу о надругательстве над студентом колледжа задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении

15 1829
#изнасилование
По делу о надругательстве над студентом колледжа задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) в отношении 16-летнего студента колледжа задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. 17-летний подросток дал признательные показания.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2019 года подросток, находясь в арендованном доме в компании молодых людей, воспользовался беспомощным состоянием своего сокурсника и с целью его унижения совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред его здоровью. Потерпевший был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.

В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также выясняется роль каждого из присутствовавших при совершении особо тяжкого преступления. Кроме этого, устанавливается круг лиц, владевших информацией о преступлении, но укрывавших его более месяца. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


15 1829
#изнасилование

Комментарии (17)

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3 секунды назад
Это последыш тех,кому все нравитЬся,кто тут агитирует за коммунизм,вобщем путинского избЕрателя.Они целыми поколениями ничему не учатся и хотят только в прошлое.Кто идёт в техникум?Как они там "учатся"?А в итоге из них получается ЭТО.Они рождаются и вырастают быдлами уже к 17 годам.В итоге-менее взрослое быдло было отьестествовано более старшим,все путём,так и должно было случиться.От осинки не родятся апельсинки!Будет ещё продолжение:сначала встретятся мамашки-папашки и кто-то кого-то зарежит,а по выходу из зоны более молодой убьет обидчика.Давай,быдло,вперёд,сделай ему так же,даже ещё сильнее!
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Игорь

18 секунд назад
Ага! А а сорок бухать можно?, Я если честно немного в аФуе от ваших выводов.
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Игорь

3 минуты назад
вопрос, Ну да. Нравы были иными. Но и бухали не так.
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Опять птушники из многодетных

6 минут назад
Развлекатся между собой.
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WWW

11 минут назад
Поссорился с девушкой, она решила отомстить и подговорила двух чуваков. Парню досталось от швабры. Беда конечно, но беда у всех. Этому рана на всю жизнь и тем теперь слезы страдания и болезни в тюрьме. Телку бы на кол, трындой покрутила и три пса закончили жизнь!
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Так в том то и дело

13 минут назад
Что они трезвые были и на учебе!
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Ага! А а сорок бухать можно?

14 минут назад
Игорь, в сорок можно и в жопу тебе вставлять? Это уже как то по другому выглядит,да?
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вопрос

14 минут назад
Игорь, а Вы не бухали в этом возрасте? ну уж на портвейшок мы и в СССР скидывались,обучаясь в технаре. Но в зад вставить швабру или отыметь подвипившую * -в голову никому не приходило!
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Неравнодушный гражданин

15 минут назад
В голове не укладывается.
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Неравнодушный гражданин

15 минут назад
В голове не укладывается.
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Еще комментарии

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