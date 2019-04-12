По делу о надругательстве над студентом колледжа задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) в отношении 16-летнего студента колледжа задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. 17-летний подросток дал признательные показания.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2019 года подросток, находясь в арендованном доме в компании молодых людей, воспользовался беспомощным состоянием своего сокурсника и с целью его унижения совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред его здоровью. Потерпевший был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.



В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также выясняется роль каждого из присутствовавших при совершении особо тяжкого преступления. Кроме этого, устанавливается круг лиц, владевших информацией о преступлении, но укрывавших его более месяца. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





