41 минуту назад
По делу о надругательстве над студентом колледжа задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) в отношении 16-летнего студента колледжа задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. 17-летний подросток дал признательные показания.
В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также выясняется роль каждого из присутствовавших при совершении особо тяжкого преступления. Кроме этого, устанавливается круг лиц, владевших информацией о преступлении, но укрывавших его более месяца. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Переводу на нормальный
Игорь
Игорь
Опять птушники из многодетных
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Так в том то и дело
Ага! А а сорок бухать можно?
вопрос
Неравнодушный гражданин
Неравнодушный гражданин