Общество

51 минуту назад

В Липецке обрушилась часть стены общежития

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#капитальный ремонт
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В Липецке обрушилась часть стены общежития

В рамках технического обследования во время разработки проектно-сметной документации специалистами Фонда капитального ремонта зафиксировано частичное обрушение стен общежитий, расположенных в Липецке по адресам: пл. Мира,1 и пл. Мира, 1«а».

Кирпичная стена здания обрушилась на высоте четвертого этажа со стороны душевых. Власти города приняли решение о расселении жильцов восьми комнат с первого по четвертый этажи.

Сегодня у здания собралась комиссия из представителей мэрии Липецка, областной администрации и Фонда капитального ремонта. Как рассказал GOROD48 советник первого заместителя главы администрации Липецка Михаил Щербаков, сейчас управляющая компания и мэрия разыскивают жильцов смежных с душевой квартир, готовится их временное переселение в маневренный жилфонд. Обрушение стены выявили сотрудники фонда капитального ремонта по Липецкой области. Вчера исполняющий обязанности главы ФКР Константин Востриков и проектировщики осматривали здания общежитий на площади Мира 1 и 1а, которые включены в план капитального ремонта в 2019-2020годах. Строительные инженеры и Константин Востриков заметили, что обвалилась часть стены на 4-этаже дома №1 и часть кладки торцевой стены дома №1а.

- Дом №1 включен в программу капитального ремонта на 2020 год. Но в связи обрушением стены ремонт начнется в ближайшее время. Во время капитального ремонта укрепим несущие конструкции здания, - пояснила начальник управления ЖКХ по Липецкой области Елена Бадулина. - Мы уже разговаривали с проектировщиками. Опасную часть здания надо «отсекать» - ставить новые несущие конструкции, а старые стены разобрать. Площадь здания уменьшится, но любые укрепления, а не новые несущие стены, исправят ситуацию только на время.

Технические решения для начала ремонта и реконструкции здания уже готовят инженеры-строители. Сегодня во второй половине дня их передадут в мэрию.

Сейчас зона обрушения стены и вход в душевую в доме №1 огорожены. Там дежурят сотрудники управляющей компании. Аналогичная ситуация и в доме №1а. Там опасно находится в душевых, разрушилось основание торцевой стены. Здание со стороны стены также огорожено.

- На этой неделе мы уделили огромное внимание тем общежитиям, которые в этом году вошли в список капитального ремонта, - рассказал руководитель ФКР по Липецкой области Константин Востриков. - Вчера при объезде с проектировщиками обнаружили эти разрушения. Причина — отсутствие гидроизоляции помещений. Поэтому во всех общежитиях, где будет делаться капитальный ремонт, мы особое внимание уделим именно этому вопросу. Мы будем синхронизировать нашу работу с городской администрацией. В плане на 2019 год у нас стоит ремонт 15-ти общежитий. Дом №1 по площади Мира станет 16-ым.



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#капитальный ремонт
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Комментарии (7)

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Гостья

36 минут назад
так это же не за один день случилось. где раньше то были?
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Турок

41 минуту назад
Устала женечка ездить, советников отправлять стала!) наработалась видать
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Мотя

42 минуты назад
Уваркина елки сажала, никак от грязи не отмоется.)))
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Сом

42 минуты назад
Шоба ОНИ обратили внимание на проблемы, что то должно * ...Ануться! Охрененная позиция у Уваркиной
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Катя

43 минуты назад
А че не сносят? Уваркина любит это дело)))
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Мафаня

44 минуты назад
Андрей, это не рентабельно!
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Андрей

46 минут назад
Какой к черту капремонт? Общежитие рушится! Его сносить нужно!
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