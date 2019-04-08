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сегодня, 17:15

В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель

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В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель

Иван Кошелев уступил место выходцу из Сбербанка.

Завтра управляющую компанию ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» возглавит новый руководитель - Дмитрий Дударев. До этого назначения он работал одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк» (Воронеж). 

- Спасибо Господу Богу за семь лет моей работы в должности гендиректора управляющей компании федеральной особой экономической зоны! Это были лучшие годы моей жизни. За это время мы в три раза увеличили все показатели ОЭЗ, выведя площадку в лучшие не только в России, но и в Европе. Но пора уступать дорогу молодым! - сказал GOROD48 64-летний Иван Кошелев.

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По итогам прошлого года ОЭЗ ППТ «Липецк» продемонстрировала высокие темпы развития в инфраструктурном обустройстве территории и маркетинге. В 2018 году на липецкую и елецкую площадки зоны было привлечено 13 новых инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций в 24,1 млрд рублей (сопоставимы с двумя бюджетами Липецка), а два действующих резидента - ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «ЦИ «ЛИТИКС» - заявили о расширении своих проектов. Таким образом, на этих двух площадках были зарегистрированы 65 компаний-резидентов из 16 стран мира. 24 завода, на которых работает 4100 человек персонала, уже выпускают продукцию (резиденты вложили в свои предприятия 59,6 млрд рублей - сумма равна объему годового бюджета Липецкой области. В виде налогов предприятия перечислили 11,6 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. По итогам 2018 года ОЭЗ ППТ «Липецк» получила дипломы победителя в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year «За развитие инфраструктуры» и «За расширение проектов», а Счетная палата РФ включила ее в число успешно функционирующих площадок.

Впрочем, Иван Николаевич не покидает любимую работу - с завтрашнего дня он станет советником Дмитрия Дударева. 


фото: parad-catalog.ru

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Комментарии (14)

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Буревестник

42 секунды назад
Кремлёвский ставленник столько наворочает , что с октября новому губернатору придётся долго разгребать....
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Ох

4 минуты назад
Кошелев еще тот советчик
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Ура!

11 минут назад
Вы смотрите, как поперли предприятия, куда посадили менеджеров Сбербанка и молодежь до 30!!! ЛиК, Свой Дом, гражданпроект, усиа!!! уРА!!! Сразу видно, пришли знающие антикризисные специалисты!!! Сейчас и ОЭЗ попрет!!! А уж про мэрию города и говорить нечего!!! KPI 200%!!!!!
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Гостья

11 минут назад
Совершенно случайно из Сбера, дорогу голубой масти!
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АЛЕКС 1

12 минут назад
Ну отпрыск Королева готовься на выход! Будешь задавленную бабку до конца дней помнить и и благодарить папашку что не сел, а он место из за этого потерял как Сергей Иванов в своё время !!!
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Да

16 минут назад
Богу с большой пишется
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мистер

25 минут назад
..".Вот такого размера"....
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Оэз

30 минут назад
Глядя на наших - зеленскому не удивляешься!
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Кошелев

39 минут назад
спасибо богу - дал мне нахапать - хватит и детям и внукам! теперь уступаю место следующему хапуну.
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До сентябр

46 минут назад
А потом вместе с лысым на выход
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