В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель

Иван Кошелев уступил место выходцу из Сбербанка.





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Завтра управляющую компанию ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» возглавит новый руководитель - Дмитрий Дударев. До этого назначения он работал одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк» (Воронеж).- Спасибо Господу Богу за семь лет моей работы в должности гендиректора управляющей компании федеральной особой экономической зоны! Это были лучшие годы моей жизни. За это время мы в три раза увеличили все показатели ОЭЗ, выведя площадку в лучшие не только в России, но и в Европе. Но пора уступать дорогу молодым! - сказал GOROD48 64-летний Иван Кошелев.По итогам прошлого года ОЭЗ ППТ «Липецк» продемонстрировала высокие темпы развития в инфраструктурном обустройстве территории и маркетинге. В 2018 году на липецкую и елецкую площадки зоны было привлечено 13 новых инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций в 24,1 млрд рублей (сопоставимы с двумя бюджетами Липецка), а два действующих резидента - ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «ЦИ «ЛИТИКС» - заявили о расширении своих проектов. Таким образом, на этих двух площадках были зарегистрированы 65 компаний-резидентов из 16 стран мира. 24 завода, на которых работает 4100 человек персонала, уже выпускают продукцию (резиденты вложили в свои предприятия 59,6 млрд рублей - сумма равна объему годового бюджета Липецкой области. В виде налогов предприятия перечислили 11,6 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. По итогам 2018 года ОЭЗ ППТ «Липецк» получила дипломы победителя в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year «За развитие инфраструктуры» и «За расширение проектов», а Счетная палата РФ включила ее в число успешно функционирующих площадок.Впрочем, Иван Николаевич не покидает любимую работу - с завтрашнего дня он станет советником Дмитрия Дударева.